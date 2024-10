Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote verschillen in premie: is hondenverzekering voor oude hond veel duurder dan jong beestje?

Verzekering voor dit, verzekering voor dat… soms kijk je er liever even van weg (‘laat maar’). Maar er zijn genoeg mensen die ook een hondenverzekering hebben. Na onderzoek blijkt nu dat het verzekeren van een oude trouwe lobbes veel duurder is dan een jonge hond.

Met Dierendag op komst (morgen) heeft vergelijkingssite Overstappen.nl het onderzoek naar de hoogte van premies bij de hondenverzekering gedaan. Daaruit blijkt dat de premies voor een hondenverzekering flink toenemen naarmate een hond ouder wordt.

En de kosten voor een hond of ander huisdier zijn vaak al niet misselijk. Metro schreef eerder dit jaar nog dat veel eigenaren de dierenarts vermijden of de kosten van zo’n bezoek te laag inschatten. In coronatijd namen veel mensen een zogeheten ‘corona-hond’ om iets te doen te hebben. Daarna zal er ongetwijfeld zijn gedacht: ‘Oeps, en nu de hond nog verzekeren…’

Verschillen hondenverzekering: tientallen euro’s per maand

Het verschil tussen de premie voor een pup van 0 jaar en een 7-jarige hond kan oplopen tot tientallen euro’s per maand. Dit komt, stelt Overstappen.nl, doordat oudere honden een groter gezondheidsrisico vormen voor verzekeraars. En dat leidt, misschien ook wel enigszins logisch, tot hogere premies.

De gemiddelde premie voor een hondenverzekering stijgt elk jaar, waarbij de stijging na het vierde levensjaar duidelijk versnelt. Voor een 0-jarige Duitse herder is de premie bijvoorbeeld gemiddeld 29,24 euro per maand. Tegen de tijd dat de hond 7 jaar oud is, loopt dit op tot 43,17 euro. Dat is een verschil van 13,93 euro per maand. Ook het ras en de grootte van de hond spelen een belangrijke rol in de premiehoogte. Zo kost een verzekering voor een 7-jarige Berner sennenhond gemiddeld 57,19 euro. Dat is een heel ander bedrag dan voor een 7-jarige Chihuahua, die 25,83 euro per maand kost.

Premiestijgingen door gezondheidsproblemen

Naarmate honden ouder worden, neemt het risico op chronische aandoeningen zoals artritis, hartproblemen en diabetes toe. Oudere honden hebben vaker medische zorg nodig, waardoor ook de dierenartskosten stijgen. Verzekeraars compenseren dit verhoogde risico door de premies voor de hondenverzekering jaarlijks te verhogen.

Voor sommige rassen, zoals de Duitse herder en de Chihuahua, kunnen de premies tot 50 procent toenemen.

Op tijd een hondenverzekering afsluiten loont

Het is belangrijk dat hondeneigenaren zich realiseren dat de zorgbehoeften van hun huisdier veranderen naarmate ze ouder worden. Jean-Paul Würsten, expert dierenverzekering bij Overstappen.nl, daarover: „Het is slim om al vroeg in het leven van je dier een passende hondenverzekering af te sluiten. Dit kan helpen om de kosten beheersbaar te houden zodra de hond ouder wordt en meer zorg nodig heeft. Onderzoek goed welke dekkingen belangrijk zijn voor het ras van je hond, zodat je de juiste verzekering kiest. Hondeneigenaren kunnen daarnaast overwegen om een spaarpotje op te bouwen voor onverwachte dierenartskosten. Vooral als hun hond een ras is dat gevoelig is voor gezondheidsproblemen.”

Wil je per ras bekijken hoe de premie voor je trouwe viervoeter kan oplopen, bekijk dan het hele onderzoek over de hondenverzekering.

