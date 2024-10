Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Renze Klamer openhartig over de liefde in Casa di Beau: ‘Waarom probeer je me een partner aan te smeren?’

Televisiepresentator Renze Klamer (35) was gisteravond samen met Fajah Lourens (43) te gast in Casa di Beau. In een openhartig gesprek met Beau van Erven Dorens was Klamer openhartig over de liefde.

Naast het voeren van diepe gesprekken ging het drietal onder meer hiken, pizza’s bakken en uit eten.

Renze Klamer bij Casa di Beau

„Ik heb nog een thema met je te bespreken”, zegt Van Erven Dorens tegen het einde van de aflevering. „De liefde. Hoe gaat het met de liefde?” Klamer moet hierom lachen. „Redelijk non-existent”, antwoordt Klamer openhartig. „Heel eerlijk gezegd zou ik niet weten waar ik nu de tijd vandaan zou moeten halen om een volwaardige relatie aan te gaan, met wie dan ook.”

Klamer trouwde in 2014 met zangers Pearl Josefzoon. Met haar kreeg hij dochter Naomi en zoon Ezra. Vijf jaar later trokken Klamer en Josefzoon de stekker uit hun huwelijk. In 2021 kreeg de presentator een relatie met Dhena Arendina Florance, maar ook die liefde hield geen stand.

‘Heb er geen haast mee’

Er zitten volgens Klamer nauwelijks genoeg uren in de dag voor een nieuwe vlam. „Mijn twee kinderen hebben prioriteit. Mijn baan heeft prioriteit. Ik heb vrienden, ik wil sporten, je familie wil je kunnen bezoeken en het nieuws kunnen volgen. Meestal ga ik met tegenzin naar bed omdat ik nog niet alles heb kunnen doen.”

Van Erven Dorens brengt er tegenin dat de liefde al die andere dingen overbodig maakt. „Ik heb er geen haast mee”, antwoordt Klamer daarop. „Veel mensen rond mijn leeftijd, en niet zelden vrouwen, zijn klaar voor iets serieuzer. Ze willen een huisje en misschien aan kinderen beginnen. Dat heb ik al.”

Hij benadrukt nog maar eens dat hij écht geen haast heeft om te zoeken naar iets serieus. „Dat kan ook als ik 40 of 45 ben. Dan heb ik misschien wat meer tijd om serieus te investeren. Ik sluit niet uit dat het gebeurt, want je weet het niet. Maar ik heb wel gemerkt dat ik er de ruimte niet voor heb of voor maak.”

Renze Klamer over het einde van zijn huwelijk

Van Erven Dorens merkt op dat Klamer op jonge leeftijd is getrouwd en vader werd. Hij constateert dat het een teleurstelling moet zijn geweest dat het niet werkte. „Niemand die uit elkaar gaat is daar ook niet teleurgesteld over”, beaamt Klamer. „Je begint er nooit met die intentie aan.”

Hij vervolgt: „Maar ik ben blij dat wij hebben gedacht: natuurlijk heb je verdriet en zit er zeer en zitten er spanningen, zoals aan het eind van elke relatie. Maar we hebben twee fantastisch mooie kinderen. Laten we alsjeblieft zorgen dat daar zo min mogelijk verandert. Dat zij ons nooit een slecht woord over elkaar horen spreken. Dat we het praktisch zo regelen dat ze zo min mogelijk last hebben. Dat geeft meteen een mooie gezamenlijke nieuwe missie, waarmee je over andere vervelende dingen heen kunt stappen.”

‘Doe even rustig’

Volgens Klamer is het soms ook iets goeds om uit elkaar te gaan. „Er zijn heel veel mensen in het leven bij elkaar gebleven, ten koste van zichzelf of van elkaars geluk.”

Van Erven Dorens kan het aan het eind van het gesprek toch niet laten als Klamer vertelt dat hij hoopt op zijn leven terug te kijken met een glimlach. „Ik hoop toch ook dat er dan een partner bij jou ernaast zit.” Klamer lacht. „En ik denk de hele tijd: waarom probeert hij me nou een partner aan te smeren? Hou eens even op man. Ik ga heel goed zonder nu. Doe eens even rustig.”

Je kunt Casa di Beau terugkijken via Videoland.

