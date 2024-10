Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Financiële meevaller voor werkende ouders: kinderopvangtoeslag omhoog

Goed nieuws voor werkende ouders met een middeninkomens. Zij gaan in 2025 minder betalen. De kinderopvangtoeslag wordt namelijk opgeschroefd.

Het is een tussenstap naar de bijna gratis kinderopvang voor alle werkende ouders die het kabinet in 2027 wil invoeren.

Middeninkomens krijgen groter deel van de kinderopvang vergoed

„Goede, toegankelijke kinderopvang maakt het makkelijker om werk en gezin te combineren. Daarom maken we de kinderopvang volgend jaar goedkoper voor een groot deel van de werkende ouders”, licht staatssecretaris Jurgen Nobel de verhoging toe. „Zo groeien we in stappen toe naar een nieuw, eenvoudiger financieringsstelsel met bijna gratis kinderopvang.”

Inkomens tussen de 29.400 euro en 159.200 euro per jaar vallen onder middeninkomens. Zij krijgen een groter deel van de kinderopvang vergoed. Zo krijgt een gezin met één kind op de opvang en een gezamenlijk inkomen van 45.000 euro nu 87,3 procent van de kosten tot de maximumuurprijs terug. In 2025 krijgen zij 96 procent van de kosten tot de maximumuurprijs vergoed.

🧒 Hoe werkt de kinderopvangtoeslag? Bij kinderopvangtoeslag betalen ouders de kosten voor de kinderopvang eerst zelf. De kinderopvangtoeslag is een teruggave van een deel van de kosten. Voor elk kind moet er apart een toeslag worden aangevraagd. Alleen als je een alleenstaande ouder bent of als beide ouders werken is er recht op de toeslag. Hoe lager het inkomen, hoe meer toeslag.

Maximumuurprijzen in 2025

Het bedrag dat de overheid vergoedt, hangt af van een aantal factoren: het inkomen van de ouders, het aantal kinderen en de soort opvang. De overheid biedt een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang tot aan de maximumuurprijs.

Dit zijn de maximumuurprijzen in 2025:

Dagopvang: 10,71 euro

Buitenschoolse opvang: 9,52 euro

Gastouderopvang: 8,10 euro

Kinderopvangorganisaties en gastouders blijven vrij om hun eigen tarieven te bepalen. Maar het verschil tussen een hoger tarief en de maximumuurprijs, komt voor de rekening van de ouders.

In juli bleek nog dat kinderopvang in veel gevallen meer kost dan de maximumuurprijs die landelijk is vastgesteld. Driekwart van de ouders betaalde vorig jaar voor zeker één kind een hoger tarief, berekende het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Belastingdienst.

