Veel jongeren krijgen een bangalijst onder ogen: ‘Meestal wel grappig om ze te delen’

Ongeveer één op de vijf jongeren heeft weleens een bangalijst onder ogen gekregen. Voor 80 procent van de jonge Nederlanders geldt dat dus niet, maar het is nog altijd een aanzienlijk aantal. EenVandaag en LINDA.meiden deden onderzoek en vroegen naar de ervaringen.

Het onder ogen krijgen van een bangalijst gebeurt vaker dan gemiddeld onder leden van een studie- of studentenvereniging, blijkt uit het onderzoek dat vandaag naar buiten kwam. Daarbij is het één op de drie (34 procent).

In Nederland verscheen het woord bangalijst voor het eerst in 2012. Het gaat om lijsten van meisjes of vrouwen die gemakkelijk te verleiden zouden zijn tot seks. Ze worden via internet verspreid. Dit voorjaar circuleerde er online nog een lijst van Utrechtse studentes, voorzien van namen, foto’s en telefoonnummers. Enkele weken eerder lag het Utrechtse Studentencorps onder vuur, toen een bangalijst met de naam ‘Grietenprestatie jaartje 23’ rondging.

Onderzoek over fenomeen bangalijst

Aan het onderzoek van EenVandaag en LINDA.meiden deden 1300 jongeren mee tussen de 16 en 35 jaar. Ruim 400 van hen zijn of waren lid van een studie- of studentenvereniging.

Een deel van de jonge mannen ziet geen kwaad in dit soort lijsten, met namen en gegevens van meisjes die makkelijk in bed te krijgen zouden zijn. Sommige ondervraagden die een toegestuurde bangalijst met anderen deelden, waren zich niet bewust van het kwaad dat ze aanrichtten. „Het is meestal grappig om te delen”, vertelt een mannelijke student. „Het voelt niet alsof je iets slechts doet, al is het natuurlijk wel fout. Ik stuur het naar vrienden of huisgenoten.”

Bangalijst gaat rond via WhatsApp

Sommige ontvangers van een bangalijst vertellen in het onderzoek ook over lijsten met minderjarige meisjes die rondgingen op middelbare scholen. Iemand zegt: „Er ging een bangalijst rond op mijn middelbare school, met onder andere foto’s van borsten. Sommige van die foto’s kwamen gewoon van het internet. Daar was dan een naam onder gezet van een meisje uit het jaar. Ze konden zichzelf niet verdedigen.”

WhatsApp is het meest gebruikte medium voor het delen van bangalijsten: 88 procent van de jongeren die er een heeft gezien, zegt dat de lijst daarop rondging.

Het voelt niet alsof je iets slechts doet, al is het natuurlijk wel fout.

Soms is er besef

Natuurlijk denkt niet iedereen dat het rondsturen van een bangalijst ‘wel grappig is’. Een deelnemer aan het onderzoek geeft toe: „Het was op de middelbare school. Gevolg was dat iedereen, ik ook, slecht naar de meiden van de lijst keek. Nu ik ouder ben, weet ik wel beter. Het is te schandalig voor woorden dat die kwetsbare jonge meiden zo aan de schandpaal werden genageld.”

