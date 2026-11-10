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‘Ik heb het nú koud!’: in bijna helft gezinnen met pubers leidt de thermostaat tot discussie

Ouders willen besparen op de energierekening, pubers willen het nú warm hebben. In 49 procent van de gezinnen met kinderen van 13 tot en met 17 jaar leidt de temperatuur in huis weleens tot discussie, blijkt uit onderzoek van Budget Thuis.

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Door de schommelingen in energieprijzen zijn Nederlanders steeds bewuster geworden van hun energieverbruik en stookkosten. Zo zet 57 procent de thermostaat vanwege die kosten lager dan een paar jaar geleden. Die besparingsdrang leidt thuis ook tot discussie, blijkt uit een onderzoek van Budget Thuis. Een derde van de Nederlanders heeft weleens onenigheid. Vooral binnen gezinnen met pubers lopen de meningen uiteen: 49 procent heeft hier zo nu en dan een discussie over.

Waarom 49 procent van de gezinnen met pubers discussie heeft over de thermostaat

Bij huishoudens met kinderen van 13 tot en met 17 jaar ervaart 49 procent weleens onenigheid over de temperatuur. Bij gezinnen met kinderen jonger dan 13 jaar ligt dit percentage ‘gesteggel over de thermostaat’ op 42 procent.

Leestip: ‘Ik zet de thermostaat stiekem hoger als ik alleen thuis ben‘

Volgens Marjolein Dop-Bakker, specialist in ouder-kinddynamiek, speelt hierin onder andere een verschil in tijdsbesef een rol. Waar ouders rekening houden met de gevolgen op langere termijn, kijken pubers vooral naar wat ze op dat moment nodig hebben. “Voor ouders is de thermostaat de plek waar de rekening wordt betaald. Kinderen kijken vooral naar het moment zelf: ‘Ik heb het nu koud, dus ik wil dat het nu warm wordt.’ Jongeren willen bovendien steeds vaker zelf controle hebben. Dat hoort ook bij het opgroeien en het ontwikkelen van een eigen mening.”

Opvoedcoach: ruzie over thermostaat gaat vaak over wie thuis beslist

Ook puber- en opvoedcoach Femke Wester ziet dat de thermostaatdiscussie vaak over meer gaat dan alleen de temperatuur. “Pubers willen meebeslissen, meedenken en als gelijkwaardig worden behandeld. Dat wringt soms en dat uit zich vaak in ruzies over dagelijkse dingen.” Dop-Bakker herkent dat ook. Volgens haar wordt de thermostaat soms onderdeel van een bredere discussie over gezag en onderlinge verhoudingen. Vaak is het ook een machtsding: ik ben de ouder en ik heb het hier voor het zeggen. Maar het is goed om jezelf af te vragen waarom iets irritatie oproept. Gaat het over geld of gaat het erom dat iemand continu jouw regels doorbreekt? Dat kan natuurlijk ook allebei spelen.”

De specialist in ouder-kinddynamiek adviseert ouders dan ook om hun kinderen serieus te nemen en samen naar oplossingen te zoeken. “Kijk bijvoorbeeld samen naar de energierekening en maak de kosten concreet. Vraag waarom de temperatuur zo belangrijk is en bedenk samen alternatieven. Tieners zijn best bereid om mee te denken, zolang ze serieus genomen worden.”

Wie is er bij jouw thuis de baas over de thermostaat? Kies een optie De ouders. De kinderen. Daar is geen afspraak over. Stem De ouders. Gestemd 100% De kinderen. Gestemd 0% Daar is geen afspraak over. Gestemd 0%

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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