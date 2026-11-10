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Nederland haalt 48,5 miljard euro aan goederen uit China: hoe afhankelijk zijn we geworden?

Nederland importeerde in 2025 voor 48,5 miljard euro aan goederen uit China, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van smartphones tot auto-onderdelen: Chinese producten zijn overal. Maar wat gebeurt er als de levering plotseling stilvalt?

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Dat de invloed van China steeds groter wordt, is ook te merken aan de groei van Chinese webwinkels. Eerder schreven we al over de enorme hoeveelheid pakketjes uit China die Nederland binnenkomt. Maar de afhankelijkheid gaat veel verder dan goedkope kleding, speelgoed en telefoonhoesjes. Ook voor belangrijke onderdelen, grondstoffen en producten die Nederlandse bedrijven nodig hebben, speelt China een grote rol.

Nederland importeert 48,5 miljard euro uit China: fors meer dan tien jaar geleden

In 2025 importeerde Nederland voor 48,5 miljard euro aan goederen uit China. Tien jaar eerder was dat nog 29,1 miljard euro. China is daarmee de vierde grootste leverancier van goederen aan Nederland, na Duitsland, de Verenigde Staten en België. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het gaat om allerlei producten. Denk aan telefoons, computers en laptops, maar ook aan onderdelen en materialen die bedrijven nodig hebben. China levert dus niet alleen spullen die consumenten rechtstreeks kopen. Ook achter producten die in Nederland of andere Europese landen worden gemaakt, kunnen Chinese onderdelen zitten.

Een deel van de goederen die Nederland uit China importeert, wordt bovendien weer doorverkocht aan andere landen. Nederland is een belangrijk doorvoerland voor de rest van Europa. Het importbedrag betekent dus niet dat al die producten hier worden gebruikt.

Chinese export groeit hard: Europese autofabrikanten krijgen meer concurrentie

De Chinese export groeide in oktober met 35,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De export naar de Europese Unie nam zelfs met 24,3 procent toe, blijkt uit cijfers van de Chinese douane. En het gaat allang niet meer alleen om goedkope producten. Chinese bedrijven leveren ook steeds meer elektrische auto’s, batterijen, machines en chemische producten aan Europese landen.

Dat zorgt voor meer concurrentie voor Europese fabrikanten. Chinese bedrijven kunnen op grote schaal produceren en hun producten vaak voor lagere prijzen aanbieden. Daardoor wordt het voor Europese bedrijven lastiger om hun producten te verkopen.

Ook de kwaliteit en het soort producten veranderen. China maakt steeds meer ingewikkelde en technische producten, waar Europese bedrijven zelf ook in gespecialiseerd zijn. Vooral de auto-industrie, de chemische sector en de machinebouw krijgen daardoor met meer concurrentie te maken. Dat blijkt uit onderzoek van ESB naar de groei van de Chinese export.

Voor consumenten kan die concurrentie gunstig zijn. Meer aanbod en lagere prijzen kunnen ervoor zorgen dat producten goedkoper worden. Voor Europese bedrijven is het juist een uitdaging om hun positie op de markt te behouden.

Wat merk jij als China stopt met leveren?

De afhankelijkheid van China kan ook een probleem worden als de levering van producten of onderdelen stilvalt. Bedrijven die Chinese onderdelen nodig hebben, kunnen dan niet altijd zomaar overstappen naar een andere leverancier. Soms zijn er maar weinig landen die dezelfde materialen of onderdelen kunnen leveren.

Dat kan gevolgen hebben voor de productie. Als een fabrikant niet aan de benodigde onderdelen kan komen, kan het maken van een product vertraging oplopen of zelfs tijdelijk stil komen te liggen. Uiteindelijk kunnen consumenten dat merken doordat bepaalde producten moeilijker verkrijgbaar worden of duurder worden.

Tijdens de coronapandemie werd al duidelijk hoe kwetsbaar internationale leveringen kunnen zijn. Door problemen in de wereldwijde handel ontstonden toen tekorten aan verschillende onderdelen en producten. Bedrijven konden niet altijd snel ergens anders terecht.

Kan Nederland minder afhankelijk worden?

Nederland en andere Europese landen willen daarom voorkomen dat ze voor belangrijke producten te veel op één land leunen. Een manier om dat te doen, is door onderdelen en grondstoffen ook bij andere landen in te kopen. Daarnaast kan Europa proberen om bepaalde producten meer zelf te maken.

Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. China heeft de afgelopen jaren een grote positie opgebouwd in de wereldhandel. Het kost veel tijd en geld om productie ergens anders op te bouwen. Bovendien zijn bedrijven gewend geraakt aan de bestaande leveranciers en productieketens.

Helemaal zonder China kan Nederland voorlopig dus niet. De uitdaging is vooral om ervoor te zorgen dat we niet in de problemen komen als de levering vanuit het land plotseling wegvalt.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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