Opgebiecht: ‘Ik zet de thermostaat stiekem hoger als ik alleen thuis ben’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Jorien (44) zet de thermostaat stiekem hoger als haar man de deur uit is.

Jorien: „Mijn man en ik discussiëren tijdens de winter maar over één ding, en dat is de thermostaat. Dat wil zeggen: het aanzetten ervan. Ik vind het overdag vaak ijskoud, terwijl hij prima gedijt bij 18 graden. Lekker fris en werkbaar, noemt hij dat. Terwijl hij de hele dag de hort op is en in een warm, onderhouden pand werkt. Onze jaren 30-woning is niet zo goed geïsoleerd, en ik ben degene die juist veel thuis werkt. Voor mij begint comfort sowieso pas bij 21 graden, alles daaronder vind ik te koud.

Thermostaat stiekem hoger

En daar kibbelen we dus voortdurend over. Vooral omdat hij met van die debiele opmerkingen komt. ‘Pak een extra dekentje’. Of ‘doe gewoon wat push-ups’. Dan krijg ik het volgens hem vanzelf warm. Maar ik kan toch geen uren achter mijn laptop zitten in een ijskoude woonkamer, en mezelf warmduwen met push-ups of mezelf warm drinken met thee?! Hij lijkt dat alleen niet in te zien.

Dus als hij weg is – en gelukkig werkt hij voornamelijk op kantoor – zet ik de thermostaat stiekem iets hoger. Gewoon, zodat ik normaal kan werken, zonder te rillen. Hij merkt het bijna nooit, omdat zijn werk hem opslokt en hij niet constant op de app van onze slimme thermostaat kijkt. Geloof me, anders zou-ie dat nog doen ook. Eén keer zag hij het wel en vroeg hij ernaar. Toen mompelde ik maar dat de schoonmaakster per ongeluk de temperatuur had veranderd. Hij geloofde het.

Paar graden

Het is trouwens echt niet zo dat ik de hele dag de boel opendraai. Vaak is het maar een graad of twee extra, genoeg om comfortabel te zitten. En tegen de tijd dat hij thuiskomt, draai ik de thermostaat weer omlaag. Daardoor zitten we meestal rond de twintig graden, waar we beiden nog mee kunnen leven, mijns inziens. Voor mij voelt dat in elk geval goed genoeg om niet te bibberen, en hij merkt er nauwelijks iets van.

Maar dat ga ik dus niet opbiechten. Een beetje sneaky misschien, maar op deze manier werkt het prima. Het huis voelt warm genoeg en ik zit er comfortabel bij. Het is mijn mini-geheim, maar wel een die mijn dag net even wat behaaglijker maakt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

