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Poetin nodigt Europeanen uit in Moskou voor veiligheidsdiscussies

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Europeanen uitgenodigd om naar Moskou te komen om verder te praten over de oorlog in Oekraïne en de veiligheid van het continent. Hij zei te begrijpen dat gesprekken over de veiligheid in Europa „zinloos” zijn zonder de aanwezigheid van de Europeanen zelf, maar stemde nog niet in met hun deelname aan de volgende onderhandelingen met Oekraïne.

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„De Amerikanen dringen er bij ons op aan om in te stemmen met de betrokkenheid van de Europeanen”, zei Poetin na afloop van het overleg met de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. „Wij hebben geopperd dat de Europeanen naar Moskou komen. Daarna zullen we beslissen in welke vorm de gesprekken verdergaan.”

Poetin zei de Europese standpunten beter te willen begrijpen. Hij verklaarde dat Oekraïne wat hem betreft recht heeft op veiligheid, maar niet ten koste van Rusland. Elke vorm van militaire samenwerking tussen Kyiv en de Europeanen ziet hij als een „probleem”. Hij zegt bijvoorbeeld Europese troepen in Oekraïne niet te kunnen accepteren.

Compromissen

Ook verweet Poetin Kyiv en de Europeanen dat ze niet bereid lijken om compromissen te sluiten om de oorlog te kunnen beëindigen. Oekraïne en Europese leiders stellen juist dat Poetin geen bereidheid toont om zijn eisen bij te stellen. Beide partijen zien de eisen van de ander als onacceptabel.

Poetin zei ook dat hij met Trump heeft gesproken over een eventuele deelname aan de G20-top in Miami volgende maand. Poetin is al jaren niet meer op zo’n top geweest, maar overweegt om dit jaar wel te komen. Bij de G20-top worden ook veel Europese leiders verwacht.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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