Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hypotheekrente schiet naar 4,38 procent: hoogste niveau sinds 2023 volgens De Hypotheekshop

Huizenkopers krijgen opnieuw met een hogere hypotheekrente te maken. Het gemiddelde voor 10 jaar vast met NHG steeg deze week naar 4,38 procent, het hoogste niveau sinds november 2023, blijkt uit cijfers van De Hypotheekshop.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

In een week is het gemiddelde tarief met bijna 18 basispunten gestegen. Daarmee is de stijging groter dan circa 99 procent van alle weekstijgingen sinds 2004 en staat de rente op het hoogste niveau sinds november 2023.

In de video boven dit artikel hoor je of het strafbaar is om je studieschuld te verzwijgen als je een hypotheek aanvraagt.

Hypotheekrente van 4,38 procent is hoogste sinds november 2023

Alle vaste hypotheekrentes liggen nu gemiddeld boven de 4 procent. Bij rentevaste perioden vanaf vijf jaar komen de hoogste tarieven zelfs al boven de 5 procent uit. Alleen de variabele hypotheekrente bevindt zich nog in de 3 procent.

Daarnaast valt het aantal renteverhogingen op: in week 38 vonden er 53 verhogingen plaats bij actieve hypotheekaanbieders. Ook vandaag kunnen er nog verhogingen aangekondigd worden voor het weekend. Alleen week 39 van 2022 telde een hoger aantal verhogingen van de hypotheekrente; toen waren het er 64 in een week.

ABN AMRO, ING, Rabobank en ASN Bank verhogen hypotheekrente tegelijk

Het is dan ook niet geheel verrassend dat alle grootbanken – ABN AMRO, ING, Rabobank en ASN Bank – allemaal hun rente hebben verhoogd. Zij deden dat tegelijk, op 17 september. Het is sinds 2015 nog niet voorgekomen dat dat op dezelfde dag gebeurde.

De verwachting van De Hypotheekshop is dat de hypotheekrente op dit relatief hoge niveau zal blijven, of dat deze nog verder door zal stijgen. Een afname van de rente valt niet binnen de verwachtingen voor de komende tijd.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

Reacties