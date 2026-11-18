Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Beleggingsrekening van Sandra (34): ‘Mijn geld is weleens verdampt’

Van ETF tot crypto: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Sandra, die ondanks tegenslagen haar beleggingsdoel al bereikt heeft: financieel vrij zijn.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Naam: Sandra (34)

Beroep: “Ik ben parttime ondernemer en fulltime levensgenieter, want in feite ben ik financieel al vrij.”

Netto-inkomen: “Dat vind ik altijd een lastige vraag, omdat het niet zo simpel werkt als ondernemer. Je inkomen wordt namelijk berekend op basis van wat je in een héél jaar verdient. Dat kun je vooraf simpelweg niet uitrekenen. Bovendien moet ik ook nog belasting en andere zaken betalen. Maar als ik een gokje zou moeten wagen, ligt mijn netto-inkomen gemiddeld tussen de 1500 en 5000 euro per maand.”

Maandelijkse inleg: “Vanwege dat wisselende inkomen beleg ik niet structureel een vast bedrag.”

Rendement tot dusver: “Dat heb ik even opgezocht, dat bedrag is 99.455 euro. Ha, dank voor deze reminder, een mooie mijlpaal is in zicht.”

De Beleggingsrekening van Sandra

Waarom ben je gaan beleggen?

“Vanwege een paar dingen die samenkwamen. Zo heb ik altijd al geweten dat ik een vrij leven wilde en veel wilde reizen. Daarbij onderneem ik al sinds mijn 16e – ik heb veel verschillende dingen gedaan met wisselend succes. Daardoor dacht ik op een bepaald moment: er moet méér mogelijk zijn met het geld dat ik verdien. Wat ik eerst namelijk deed was geld verdienen, dat weer uitgeven en een klein beetje van dat bedrag sparen. Leuk en wel, maar dat zette geen zoden aan de dijk. En natuurlijk is sparen belangrijk, maar ik was vooral benieuwd of ik er nog meer mee kon doen. Zo kwam ik uit bij beleggen.

Ik doe het deels ook voor later, want als ondernemer bouw ik geen pensioen op. Ik doe dat nu zelf via een aanbieder, maar ik vertrouw er toch niet helemaal op dat ik op mijn oude dag op hen kan leunen, of op de overheid voor mijn AOW-uitkering. Bovendien duurt het nog even voor ik überhaupt met pensioen kan; waarschijnlijk ben ik dan tegen de 70. Vind ik véél te lang duren. Ik stop liever wat eerder, maar moet dan wel zelf voor dat pensioen zorgen. Beleggen is daar een goede manier voor.”

Waar beleg je zoal in?

“Ik startte heel simpel met beleggen in ETF’s, dus van die gespreide aandelenpakketjes. Later kwamen daar aandelen bij waarvan de koers relatief sterker schommelt. Gaandeweg durfde ik steeds meer en bedacht ik een strategie voor mijn aandelen. Zo investeerde ik in crypto, crowdlending, goud en edelmetalen. Sinds twee jaar zit daar ook recreatievastgoed bij. Ha, ik ben redelijk van het een naar het ander gehopt. Momenteel bestaat 20 procent van mijn aandelen uit ETF’s. De rest zijn vooral dividendaandelen, waardoor ik uitbetalingen ontvang – bovenop eventuele koersstijgingen.

Verder beleg ik onder meer in vastgoedaandelen, bouw, telecom en financiële instellingen. Daarnaast heb ik ook nog spaargeld, edelmetalen, investeringen in muziekrechten, crowdlending, crypto, bouw ik pensioen op en verhuur ik twee vakantiehuizen. Lang verhaal kort: het is allemaal redelijk gespreid. En dat maakt het wat mij betreft ook uitdagender, want alleen ‘gewone’ aandelen vind ik dodelijk saai, haha!”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

“Op dit moment beleg ik niet structureel. Ja, als er aan het einde van de maand wat overblijft, maar dat gebeurt niet zoveel – ik ben lekker veel op reis en doe leuke dingen. Beleggen heeft wat dat betreft wat minder prioriteit. In tegenstelling tot vroeger, toen ik net begon. Ik zette alles op alles om zoveel mogelijk te besparen. Ik knipte mijn eigen haar, gebruikte theezakjes tig keer, alles om mijn vermogen een kickstart te geven. Ik besloot zelfs mijn koopappartement te verkopen en in een camper te gaan wonen. Het geld dat ik daarvoor kreeg, gaf ik niet uit, maar belegde ik. Bovendien had ik veel minder lasten, want ik betaal 457 euro per maand. Dat was kortom een goede bodem voor de situatie waarin ik nu zit.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

“Ik ben supergeïnteresseerd in geldzaken, wat je ermee kunt doen en hoe je het kunt gebruiken om het leven te creëren wat je echt wil. Bovendien ben ik er heel erg van overtuigd dat er véél meer mogelijk is dan mensen denken. Op mijn blog en Instagrampagina deel ik alles over mezelf: wat ik uitgeef, wat ik verdien, wat ik investeer in vakantiehuisjes, wat ik spaar, enzovoorts. Het enige waar ik bijna niks over deel? Aandelen en beleggen, haha! Komt vooral omdat ik het dodelijk saai vind. Kijk, het gaat me niet om het beleggen, aandelen, rode of groene cijfers: het gaat me er vooral om wat ik ermee kan bereiken. Dat doel heb ik nu bereikt, dus waarom zou ik het op de voet volgen? Eens per maand hou ik alles bij in Excel en zie ik hoe ik ervoor sta. Verder ben ik er helemaal niet mee bezig.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

“Bang ben ik sowieso niet, ik heb namelijk alleen geïnvesteerd wat ik kan missen. Stel dat morgen alles is verdwenen, dan is dat zuur, maar geen probleem. Ik word niet dakloos, ik kan mezelf onderhouden. Leuk is anders, maar het zou mijn leven niet significant veranderen – waarschijnlijk zou ik gewoon weer meer gaan werken. En ja, dingen gaan weleens mis. Aandelen kelderen weleens, of de beurs crasht. Kan gebeuren, die risico’s heb ik van tevoren goed doorgenomen. Daarbij dacht ik voor mezelf: wat is het ergste dat kan gebeuren en kan ik dat overleven? Ik vond dat dat kon, dus ben het gewoon gaan doen.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen? En wat dacht je toen?

“Ja, ze zijn flink gestegen en gekelderd en alles ertussenin heb ik wel een keer meegemaakt. Ik heb zelfs weleens meegemaakt dat een aandeel gewoon van de beurs verdween, omdat het zó hard instortte – dat geld was gewoon verdampt. Maar ik heb ook weleens gehad dat mijn inleg enorm steeg. Met bitcoins en altcoins heb ik weleens een halve ton winst gemaakt, geld waar ik nooit voor heb gewerkt. Zou dat instorten? Dan maakt dat me niks uit. Sterker nog: het is nu nog ‘maar’ 26.000 euro waard. Het is echter nog steeds geld waarvoor ik niet gewerkt heb, dus wie doet me wat? Daar lig ik niet wakker van.

Een paar jaar geleden kocht ik ook nog Heijmans-aandelen die nu op 400 procent winst zitten – ik geloof dat dat me 24.000 euro heeft opgeleverd. Maar juist door die flinke klappers voelt het niet heel erg alsof de rest keldert, want het rendement is nog steeds hoog. In mijn geval, hè? Maar winst en verlies wegen bij mij prima tegen elkaar af.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

“Jarenlang werkte ik aan mijn toekomst, nu leef ik die toekomst voor de volle 100 procent. Ik hoef niet veel te werken, ik reis veel en doe dingen die ik leuk vind. Dát is wat ik voor ogen had: meer vrijheid. En dat is wat ik wil blijven doen. Een doel heb ik dus niet per se, want mijn droomtoekomst heb ik al gehaald.”

Zou je het anderen aanbevelen?

“Ik zou het niet per se aanbevelen om te gaan beleggen, want het hangt echt heel erg af van iemands financiële situatie. Wat ik wel volledig aanbeveel, is om meer aandacht aan je geldzaken te besteden, puur om te kijken wat je er nog méér mee kunt doen – naast uitgeven en van salaris naar salaris leven. Want óók met een lager inkomen is er veel meer mogelijk dan je zou denken. Als je dat voor jezelf uitzoekt, kan dat je leven heel erg veranderen. Daar ben ik het levende voorbeeld van.”

Wil je meer edities van De Beleggingsrekening lezen? Deze vielen in de smaak bij onze lezers:

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

Vorige Volgende

Reacties