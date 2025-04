Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thuiswonende jongeren betalen vaker kostgeld, soms tot 400 euro per maand

Het betalen van kostgeld door thuiswonende jongeren is al lang geen zeldzaamheid meer. Volgens recent onderzoek van de Rabobank betaalt inmiddels 40 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar die nog bij hun ouders wonen een bijdrage aan het huishouden.

Jongeren blijven steeds langer thuis wonen, een gevolg van de woningmarkt die op slot zit. Kamers, studio’s en appartementen zijn schaars, de prijzen torenhoog.

Kostgeld wordt steeds normaler

Voor veel ouders is het logisch dat een werkende jongere die thuiswoont meehelpt de kosten te dragen. De energierekening, boodschappen en andere vaste lasten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Zeker in huishoudens waar jongeren gebruikmaken van allerlei voorzieningen — denk aan verwarming, internet, maaltijden en een eigen kamer — voelt het steeds logischer dat zij daar ook aan mee betalen.

Het onderzoek laat zien dat vooral jongvolwassenen van 25 jaar en ouder, en jongeren met een hoger inkomen, vaker kostgeld betalen. Dat sluit aan bij het beeld dat ouders het vooral redelijk vinden om pas een bijdrage te vragen wanneer hun kind ook daadwerkelijk kan bijdragen.

Achtergrond van de ouders speelt ook mee

Niet alleen de situatie van de jongere, maar ook die van de ouders speelt een rol in de beslissing van ouders om hun kinderen kostgeld te laten betalen. Zo betalen jongeren die bij huurders wonen aanzienlijk vaker kostgeld dan degenen van wie de ouders een koophuis hebben. Dit verschil zou te maken kunnen hebben met de vaak hogere maandlasten voor huurders, zeker in de vrije sector.

Daarnaast speelt er iets cultureels mee: in sommige families wordt kostgeld gezien als een manier om verantwoordelijkheid bij te brengen, terwijl andere ouders het liever symbolisch houden of het helemaal niet vragen. Kortom, de aanpak verschilt per gezin en wordt bepaald door diverse factoren.

Wat is een normaal bedrag aan kostgeld?

Het bedrag dat jongeren aan kostgeld betalen, varieert sterk. Uit verschillende bronnen, waaronder het Nibud, blijkt dat een bijdrage tussen de 100 en 400 euro per maand gebruikelijk is. Hoeveel kostgeld jongeren betalen, hangt af van meerdere factoren: of de jongere nog studeert of werkt, of er volledige kost en inwoning wordt geboden, of alleen bepaalde kosten worden gedeeld. Ook het inkomen van de ouders kan een rol spelen.

Sommige ouders kiezen ervoor het kostgeld (of een deel ervan) opzij te zetten als spaarpotje voor het kind. Bijvoorbeeld voor later, bij het kopen van een huis of bij een verhuizing naar een zelfstandige woning. In zulke gevallen krijgt kostgeld een dubbel doel: het vergroot de financiële bewustwording en het helpt de jongere op weg naar zelfstandigheid.

Effect op de financiële situatie van jongeren

Hoewel kostgeld voor veel jongeren een logische stap lijkt richting volwassenheid, laat het onderzoek ook zien dat deze groep financieel gemiddeld minder sterk staat dan jongeren die niets bijdragen. Zo hebben kostgeldbetalers vaker een studieschuld, beschikken ze minder vaak over een spaarbuffer boven de 2500 euro en ervaren ze vaker financiële stress.

Dat wijst erop dat het betalen van kostgeld niet altijd vrijblijvend is, maar soms voortkomt uit noodzaak — of wordt opgelegd terwijl de jongere daar eigenlijk (nog) niet de middelen voor heeft. De financiële gevolgen mogen dan ook niet onderschat worden, zeker als ze ten koste gaan van sparen of het aflossen van schulden.

