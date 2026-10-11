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Financiële fout van Gijs (37): zijn ‘professionele’ kantoor kost hem in drie jaar 27.000 euro

Gijs (37) dacht dat een eigen kantoor zijn bedrijf professioneler zou maken. Nu werkt hij er gemiddeld maar vier uur per week, terwijl de huur van 750 euro per maand doorloopt: „Ik wilde het direct groot aanpakken.” Akky van der Goot is geldcoach voor ondernemers en deelt haar tips over deze financiële misser.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Gijs (37): „Toen ik anderhalf jaar geleden voor mezelf begon, had ik één doel: ik wilde het meteen goed doen. Ik wilde geen ondernemer zijn die vanuit zijn slaapkamer zat te werken; ik wilde een serieus bedrijf opzetten, met een serieus kantoor. Ik had in mijn hoofd dat klanten anders misschien zouden denken dat ik maar een beetje aan het aanklooien was.

Waarom Gijs direct 750 euro per maand aan een kantoor uitgaf

Toen ik een mooie kantoorruimte zag, was ik eigenlijk meteen verkocht. Het was een nette ruimte met een aparte vergaderruimte, een ontvangstruimte, een klein keukentje en een eigen wc. Precies wat ik voor me zag. De huur was 750 euro per maand. Dat vond ik op dat moment best veel geld, maar ik dacht: dit is een investering in mijn bedrijf.

Ik rekende mezelf voor dat ik maar een paar extra klanten hoefde binnen te halen om de huur terug te verdienen. En bovendien: als ik serieus wilde groeien, hoorde daar volgens mij gewoon een eigen kantoor bij. Achteraf gezien heb ik die beslissing veel te snel genomen.

Gijs gebruikt zijn kantoor van 750 euro nog maar vier uur per week

De eerste weken vond ik het geweldig. Ik richtte het kantoor helemaal naar mijn smaak in, zette mijn laptop neer, kocht een paar mooie stoelen voor de vergaderruimte en was trots als ik mijn bedrijfsnaam op de deur zag staan. Maar na een tijdje begon ik te merken dat ik thuis eigenlijk veel fijner werkte.

Ik heb thuis een goede werkplek en hoef nergens naartoe. Geen reistijd, geen spullen heen en weer slepen en ik kan tussendoor even de was ophangen of een wandeling maken. Ik dacht eerst dat het wennen was, maar uiteindelijk werd het steeds normaler om gewoon thuis te blijven. Mijn kantoor gebruik ik nu vooral als ik een afspraak met een klant heb. Gemiddeld zit ik er misschien twee keer per week voor een uur of twee.

En dat is eigenlijk best gek als je bedenkt dat ik iedere maand 750 euro betaal. Soms kom ik zelfs een hele week niet op kantoor; dan betaal ik dus voor een ruimte waar ik helemaal geen gebruik van maak.

Een flexplek met vergaderruimte was voor Gijs waarschijnlijk genoeg geweest

Het ironische is dat ik de vergaderruimte wél regelmatig gebruik, alleen had ik daar helemaal geen eigen kantoor voor nodig gehad. Achteraf had ik veel beter een flexibele werkplek of een co-workingruimte kunnen huren waar ik gewoon een bureau had kunnen gebruiken wanneer ik dat nodig had. Veel van die plekken hebben tegenwoordig ook vergaderruimtes die je apart kunt reserveren. Voor mijn situatie zou dat waarschijnlijk veel logischer zijn geweest.

Maar ja, ik wilde het direct groot aanpakken. Ik wilde dat klanten binnenkwamen en meteen zagen dat ik een professioneel bedrijf had. Inmiddels denk ik: klanten zijn waarschijnlijk veel minder bezig met mijn kantoor dan ik zelf was.

Driejarig huurcontract kost Gijs in totaal 27.000 euro

Het vervelendste vind ik dat ik er niet zomaar vanaf kan, want ik heb een contract voor drie jaar afgesloten. Op het moment dat ik tekende, vond ik dat eigenlijk geen probleem. Ik ging er immers vanuit dat mijn bedrijf alleen maar zou groeien, maar nu kijk ik daar anders naar. Ik zit nog een flinke tijd vast aan 750 euro per maand; dat is 9000 euro per jaar. Natuurlijk krijg ik daar wel een kantoor voor terug, maar voor mij voelt het steeds meer als een dure gewoonte waar ik mezelf aan heb vastgeketend.

En het is niet zo dat ik het geld echt ‘over’ heb. Als startende ondernemer zijn er genoeg andere dingen waar ik het voor kan gebruiken. Een financiële buffer, marketing, een opleiding of simpelweg wat meer geld op mijn zakelijke rekening. Ik merk nu pas hoeveel 750 euro per maand eigenlijk is als je het niet één keer betaalt, maar iedere maand opnieuw.

Te veel willen bewijzen

Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik vooral wilde bewijzen dat ik het serieus nam. Aan mezelf, maar ook aan anderen. Ik was bang dat een potentiële klant zou denken: ‘Hij werkt gewoon vanuit huis, dus hoe professioneel zal hij zijn?’ Terwijl ik nu steeds meer ontdek dat professionaliteit helemaal niet in een kantoorruimte van 750 euro per maand zit. Als ik opnieuw mocht beginnen, had ik het helemaal anders gedaan. Nu betaal ik vooral voor mijn enthousiasme van anderhalf jaar geleden.”

Geldcoach Akky van der Goot: ‘Hij heeft onzekerheid afgekocht’

Akky van der Goot van Akky.nl is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Gijs heeft ontzettend goed door wat er psychologisch bij hem speelt. Hij heeft onzekerheid afgekocht met een mooi pand. Dat doen mensen voortdurend, maar vaak heb je pas achteraf door dat je het deed. Het is de kunst om dit herkenmoment naar voren te schuiven op een zenuwstelselvriendelijke manier.

Waarom ondernemers volgens Van der Goot geld uitgeven vanuit onzekerheid

Het zal Gijs nog veel vaker overkomen dat hij stress en onzekerheid ervaart in het ondernemerschap. Het ondernemerschap legt een vergrootglas op je persoonlijke ontwikkeling. Elke euro die je verdient, moet je zelf zien te regelen en je moet ondertussen je eigenwaarde hoog genoeg zien te houden. Dat is soms een complex proces, met veel bergen die later kiezels zullen worden.

Elke keer dat je tegen zo’n berg aanknalt, zou je willen dat er iemand was die je even een hand gaf en je erlangs leidde. Elke keer dat je helemaal vast komt te zitten, wil je iets van buiten jezelf om weer vooruit te komen. Op deze momenten ben je het meest genegen om dingen te kopen, zodat je verlost wordt. Je bouwt aankoopspanning op. En die druk moet soms verlicht worden door een aankoop te doen. Je maakt die aankoop dan niet vanuit een rustig gereguleerd zenuwstelsel, al probeert je hoofd je wijs te maken dat dit echt een waanzinnig goed idee is. ‘Je hebt het terugverdiend door drie keer je product te verkopen’, of zoals Gijs: ‘Ik hoef maar een paar klanten EXTRA te regelen’.

In mijn praktijk train ik ondernemers om geldbeslissingen te nemen vanuit een ander perspectief. Zij herkennen de werking van hun eigen zenuwstelsel en hebben de patronen door die aankoopspanning opbouwen en tot koopuitbarstingen leiden. Zij hebben een geldsysteem dat ervoor zorgt dat ze in cijfers gefundeerde beslissingen nemen in plaats van kopen op gevoel. Het vergt zelfkennis en kwetsbaarheid om toe te geven dat je aan shiny object syndrome lijdt. Het resulteert in geld dat rustig bij je blijft en de gelegenheid krijgt om te groeien op je beleggingsrekening.

Wat kan Gijs nog doen met zijn dure kantoor?

Specifieke tips voor Gijs heb ik niet. Hij zou kunnen onderzoeken of er in die 1,5 jaar nog wat extra inkomsten te behalen zijn met het pand. Maar als hij daar te veel energie in steekt, dan gaat het weer ten koste van het bedrijf dat hij aan het opbouwen is en dat al zijn energie nodig heeft om een sterk en stabiel bedrijf te worden. Ik zou deze fout dus accepteren als leergeld.

Ik verwacht wel dat Gijs in staat zal zijn om te leren meer mét in plaats van tegen zijn zenuwstelsel te werken, zodat hij dit veel meer in zijn voordeel kan benutten voor de groei van zijn bedrijf. Het is een vaardigheid die getraind kan worden.

Zo zou hij bijvoorbeeld een veel te dikke auto kunnen voorkomen. En bijvoorbeeld een businesscoach kiezen die afgestemd is op zijn niveau in plaats van de businesscoach te kiezen die mensen begeleidt die drie levels verder zijn dan hij. Hij kan voorkomen dat hij veel te vroeg een flashy website bestelt, zonder marktonderzoek te doen naar de onderliggende behoeften van zijn klanten. Hij kan voorkomen dat hij zijn zakelijke buffer leegrooft tot op de bodem en daardoor vanuit survivalmodus moet ondernemen in plaats van ontspannen koersen en daarmee superaantrekkelijk zijn voor zijn klanten.

Met zenuwstelselmanagement heb je sneller door of je een beslissing neemt vanuit een overlevingsmodus of vanuit een rustige basis. Je merkt dat onzekerheid prima een tijdje kan bestaan, zonder het direct af te kopen. Je leert beslissingen te nemen die werkelijk op jou afgestemd zijn.”

Geldcoach Akky van der Goot van akky.nl helpt ondernemers om financieel vaardiger te worden. Vanuit haar achtergrond in psychologisch marktonderzoek kijkt ze niet alleen naar cijfers, maar vooral naar het gedrag en de emoties achter geld. Op Instagram inspireert ze andere vrouwelijke ondernemers om hun eerste 100k vermogen te behalen.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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