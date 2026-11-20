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Consumentenbond vindt dat banken gebruik van app opdringen: ‘Klant niet gediend van smartphonedwang’

Banken sturen hun klanten steeds meer richting het gebruik van mobiele apps. De Consumentenbond signaleert dat na onderzoek onder vijf grote Nederlandse banken. De bond wil dat banken smartphonevrije alternatieven blijven aanbieden die even goed werken als hun bankapp.

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Met name bij Triodos kunnen klanten steeds minder bankzaken doen zonder gebruik van de app, heeft de Consumentenbond ontdekt. De bank gaat bijvoorbeeld geleidelijk helemaal stoppen met zijn identifier. Dat is een apparaatje waarmee klanten kunnen inloggen en betalingen en overboekingen kunnen bevestigen.

Consumentenbond kreeg tientallen klachten over bankieren

Ook bij ING en ASN Bank worden de mogelijkheden om zonder smartphone te bankieren beperkt, aldus de bond. De Consumentenbond kreeg tientallen klachten binnen over ING. Bij deze bank is het sinds kort niet meer mogelijk om een fysieke scanner te gebruiken voor het goedkeuren van een Wero-betaling, wat voorheen iDeal was. Dat kan nu alleen nog met de app van de bank.

Bij ASN Bank is het vanaf 2028 noodzakelijk om Wero-betalingen via de app te doen. Een woordvoerder van die bank benadrukt wel dat het vanaf dan ook mogelijk blijft om betalingen op een andere manier te doen, bijvoorbeeld met een creditcard of via internetbankieren. Hij stelt ook dat de app “zeer gewild” is voor het doen van dagelijkse bankzaken en dat bijna elke klant van ASN Bank die gebruikt.

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‘Bankapp handig, maar mag niet de enige mogelijkheid worden’

Triodos stelt dat de bankapp de veiligste manier van bankieren is en voor het “overgrote deel van onze klanten” ook de gemakkelijkste. “We begrijpen dat de app niet voor iedereen geschikt is”, laat een woordvoerder weten. “Daarom bieden we altijd ondersteuning bij het activeren en gebruiken van de bankapp en verstrekken we, voor bestaande klanten voor wie het niet mogelijk is om via de app te bankieren, een Identifier.” Dat blijft de bank naar eigen zeggen ook in de toekomst doen.

Volgens de Consumentenbond zijn consumenten echter “niet gediend van deze smartphonedwang door banken”. “Een bankapp kan handig zijn, maar mag nooit de enige mogelijkheid worden”, stelt directeur Sandra Molenaar van de bond. “Een smartphone kan kwijt, stuk, gestolen of verouderd zijn, waardoor consumenten niet bij hun betaalrekening kunnen. En mensen die geen smartphone willen of kunnen gebruiken, sluit je met deze appdwang uit.”

De Consumentenbond stelt dat bij ABN AMRO en Rabobank klanten wel volledig zonder smartphone kunnen bankieren.

Apps van banken op je smartphone zijn handig, maar mogen nooit de enige betalingsmogelijkheid worden. Kies een optie Eens, de klant is nog altijd koning. Oneens, het is 2026 mensen… Stem Eens, de klant is nog altijd koning. Gestemd 95% Oneens, het is 2026 mensen… Gestemd 5%

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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