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Martijn (29) in Ex-treem gênant: ‘Ze wilde zelfs het wachtwoord van mijn bankapp’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Martijn (29), die een vriendin kreeg die vond dat je in een relatie geen geheimen mocht hebben en daarom steeds meer wachtwoorden van hem wilde weten, totdat ze zelfs toegang tot zijn bankapp eiste. „Volgens haar bewees mijn weigering juist dat ik iets voor haar verborgen hield.”

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Martijn (29): „Ik leerde mijn ex kennen op mijn werk. Ze was mijn nieuwe collega en omdat ik er al wat langer werkte, was het aan mij om haar wegwijs te maken. Ik legde haar van alles uit en merkte al snel dat we het ook buiten het werk om goed met elkaar konden vinden. We bleven na werktijd steeds vaker hangen om nog even te kletsen en voor we het wisten, hadden we onze eerste date. Vanaf dat moment waren we bijna altijd samen: overdag op kantoor en ’s avonds bij een van ons thuis. In het begin vond ik dat heerlijk. We konden geen genoeg van elkaar krijgen en ik had echt het gevoel dat ik iemand had gevonden met wie alles vanzelf ging.

Geen geheimen voor elkaar

Dat we na een tijdje elkaars telefooncode kenden, vond ik dan ook heel normaal. Ik had niets te verbergen en zij ook niet, dus waarom zou je daar moeilijk over doen? Alleen werd het iedere maand steeds meer. Ze wilde mijn Instagram-wachtwoord weten, het wachtwoord van mijn e-mail en uiteindelijk ook het wachtwoord van mijn laptop. Als ik vroeg waarom dat nodig was, zei ze dat we toch geen geheimen voor elkaar hoefden te hebben.

Wat eerst onschuldig voelde, begon me steeds meer tegen te staan. Als er een melding binnenkwam, wilde ze weten wie me een bericht stuurde. Nam ik mijn telefoon mee naar de badkamer, dan vroeg ze waarom. Volgens haar wilde ze gewoon zekerheid en zouden mensen die niets te verbergen hadden daar geen probleem mee hebben. Ik merkte dat ik steeds vaker uitleg moest geven over dingen, heel irritant.

Wachtwoord van bankapp

Het ging pas echt mis toen ze op een avond vroeg om het wachtwoord van mijn bankapp. Ik dacht eerst dat ze een grapje maakte. ‘Mijn bankrekening? Dat meen je toch niet?’, vroeg ik, maar ze was bloedserieus. Volgens haar waren we een stel en moest ik dus ook open zijn over mijn financiën.

Ik zei dat ik best wilde praten over geld, spaargeld en toekomstplannen, maar dat ik mijn bankapp privé wilde houden. Ik hoefde toch ook niet te weten wat zij precies uitgaf bij iedere winkel? Waarom zou zij dat dan wel van mij moeten weten? Volgens haar bewees mijn weigering juist dat ik iets voor haar verborgen hield.

Dat vond ik behoorlijk krom. Ik had geen geheime rekening of schulden die ik verzweeg, maar ik begreep niet waarom ze zo graag toegang wilde tot mijn bankapp. Voor mij was dat gewoon een grens. Zij zag het als een teken dat ik haar niet volledig vertrouwde.

Buitensluiten

De discussie bleef telkens maar terugkomen. Op een gegeven moment vroeg ze zelfs hoeveel geld er precies op mijn spaarrekening stond. Toen ik zei dat ik dat liever voor mezelf hield, werd ze opnieuw boos. Ze vond dat ik haar buitensloot van mijn leven.

Langzaam begon ik te beseffen dat het niet meer over openheid ging. Iedere keer dat ik ergens nee tegen zei, werd dat voor haar een reden om nóg meer te willen weten. Ik voelde me niet meer vrij om mijn telefoon neer te leggen zonder dat er vragen kwamen, laat staan om iets voor mezelf te houden.

Stuk voorzichtiger

Uiteindelijk heb ik de relatie beëindigd. Ze zei dat ik haar geen vertrouwen gaf, maar ik voelde juist dat ik háár niet meer vertrouwde. Ik wil best veel met iemand delen als we samen zijn, maar dat betekent niet dat diegene automatisch recht heeft op al mijn wachtwoorden.

En mijn ex? Die heeft inmiddels een nieuwe collega aan de haak geslagen. Ik zie mijn ex nog bijna iedere dag, maar ik ben maar wat blij dat ik van haar af ben.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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