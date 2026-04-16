Tom (39) dacht dat hij tickets voor Tomorrowland had gekocht: ‘De oplichter was 1800 euro rijker’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Tom hoe hij met neppe tickets bij Tomorrowland stond. Amra Hadziarapovic van Iets met Geld geeft tips.

Tom (39): „Drie jaar geleden wilde ik zó graag naar Tomorrowland. Het stond al jaren bovenaan mijn lijstje, maar zoals altijd was het festival binnen no time uitverkocht. Ik had achter het net gevist en baalde als een stekker. Echt zo’n moment dat je denkt: gaat het ooit nog lukken?

Advertentie op Marktplaats

Na een paar weken besloot ik toch nog een poging te wagen en ging ik op Marktplaats kijken. En daar zag ik ineens een advertentie: iemand verkocht drie weekendtickets. Precies wat ik nodig had, want ik wilde samen met twee vrienden gaan. Ik voelde meteen die adrenaline. Dit kon toch nog doorgaan.

De tickets waren duur: 1800 euro voor drie kaarten. Veel geld, maar ik wilde zó graag. De verkoper woonde maar tien kilometer verderop en stelde voor om af te spreken bij een winkelcentrum. Dat gaf me een goed gevoel. Geen vaag gedoe met overmaken, maar elkaar gewoon in het echt zien. Ik dacht: dan zit het wel goed.

Aftellen naar festivalweekend

We spraken af, hij gaf me de tickets en ik gaf hem het geld contant. Hij kwam normaal over, geen rare praatjes en hij had geen haast. Alles voelde goed. Met een grote glimlach ging ik weer naar huis. Vanaf dat moment konden we alleen nog maar aftellen tot het festival.

En toen kwam het moment. We stonden bij de ingang van Tomorrowland, om ons heen alleen maar blije mensen, muziek en een goede sfeer. Ik toonde onze tickets aan de medewerker om ze te laten scannen. Ik hoorde een piep en daarna nog een keer. En toen dat zinnetje dat ik nooit meer vergeet: ‘Deze kaarten zijn niet geldig.’

Tickets waren nep

Ik dacht eerst dat het een fout was. Misschien een verkeerde scanner of stonden we in de verkeerde rij? Maar nee, de tickets waren gewoon nep. We konden niet naar binnen en er was geen discussie mogelijk.

Daar sta je dan. Met twee vrienden, allemaal vrij genomen, een hoop geld uitgegeven en dan kom je niet eens binnen. Het gevoel was verschrikkelijk. We waren 1800 euro kwijt en we kregen er niets voor terug.

Geen garantie

Sindsdien weet ik één ding zeker: zelfs afspreken in het echt is geen garantie. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Tomorrowland heb ik een jaar later gelukkig alsnog bezocht, maar dat moment bij de ingang, dát vergeet ik echt nooit meer. Toen pas kwam ik erachter dat een bandje dat je krijgt thuisgestuurd de officiële manier is om binnen te komen, en dat barcodes vrijwel alleen door doorverkopers worden gebruikt.”

Tips van Amra van Iets met Geld

Amra Hadziarapovic van Iets met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Het verhaal van Tom laat zien hoe verraderlijk ticketoplichting is. Hij deed alles ‘netjes’: afspreken in het echt, geen haast en een normaal gesprek. En tóch stond hij bij de poort met neppe tickets. Dat maakt één ding duidelijk: zelfs face-to-face kopen is geen garantie.

Dit laat meteen zien hoe professioneel ticketoplichters tegenwoordig te werk gaan. We denken vaak nog aan schimmige types en een ‘te mooi om waar te zijn’-prijs. Maar die tijd ligt achter ons. Scammers zijn vriendelijk, overtuigend en spelen slim in op emotie: FOMO, enthousiasme en de hoop om er tóch nog bij te zijn.

Omdat ticketoplichting een steeds groter wordend probleem is, bieden steeds meer festivals officiële en gecontroleerde doorverkoop aan. Denk aan een exchange desk of wachtlijst, waarbij tickets alleen worden doorverkocht als ze echt en geldig zijn. Tomorrowland werkt bijvoorbeeld met de officiële Tomorrowland Exchange Desk. Dat is misschien niet de snelste route, maar wel de veiligste.

Ook platforms zoals TicketSwap controleren tickets en geven de koper meer bescherming dan bij particuliere verkoop via social media of Marktplaats.

Tips om veilig tickets te kopen

Koop tickets bij voorkeur via het festival zelf, een officiële exchange desk of platforms zoals TicketSwap.

Vermijd contante betalingen (niet te traceren) en losse afspraken met onbekenden.

Wil je toch een ticket van een particulier aanschaffen? Vraag altijd om een ID-bewijs en bewijs van aankoop (originele bevestigingsmail, ordernummer). Controleer of de naam overeenkomt met het ID.

Sta je op het punt om snel te beslissen? Neem juist dan even afstand en haak af als het niet goed voelt. Oplichters voeren graag druk op om snel te beslissen, dat is een klassiek alarmsignaal.”

Amra Hadziarapovic is het gezicht achter Iets met Geld, een platform dat mensen helpt hun financiën beter te begrijpen en te beheren. Op haar Instagram-account geeft ze praktische tips over sparen, budgetteren en beleggen, maakt ze geldzaken simpel en inspireert ze volgers om zelf ook aan de slag te gaan.

