Iraanse bronnen: Iran en VS werken aan tijdelijke overeenkomst

Iran en de Verenigde Staten hebben hun ambities om tot een volledig vredesakkoord te komen „afgeschaald” en proberen in plaats daarvan tot een tijdelijke overeenkomst te komen, zeggen Iraanse bronnen tegen persbureau Reuters. Volgens hen is er vooruitgang geboekt in onderhandelingen over de Straat van Hormuz, maar blijft het kernprogramma van Iran een gevoelig punt.

Pakistaanse vertegenwoordigers zijn naar Iran afgereisd om verder te praten over een vredesplan met de VS. Eerder gingen de landen zonder akkoord uit elkaar na onderhandelingen. In de meest recente gesprekken zou Iran onder meer zijn vertegenwoordigd door de invloedrijke parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en de Pakistaanse kant door legerleider Asim Munir. Het is niet duidelijk wat Iran en Pakistan precies hebben besproken, maar mogelijk ging het over „een bericht” van de VS.

Volgens het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) had Iran voor de oorlog ruim 400 kilo uranium dat tot zo’n 60 procent verrijkt is. De VS willen dat Iran dat naar een ander land verscheept. Volgens de Iraanse bronnen is Iran wellicht bereid om dat met een deel van het uranium te doen.

Vredesplan

De bronnen zeggen dat de twee landen naar verwachting zestig dagen hebben om tot een definitief vredesplan te komen nadat het tijdelijke akkoord is gesloten. Het IAEA zou ook bij de latere onderhandelingen betrokken moeten worden.

De Israëlische defensieminister Israel Katz zei dat Iran een voorstel van de Verenigde Staten over het afstand doen van nucleaire bewapening moet accepteren, omdat het land anders „nog pijnlijkere” aanvallen te wachten staan.

ANP

