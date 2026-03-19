Nadine (48) klikte op een ‘PostNL-linkje’: ‘Nog geen tien minuten later was er 783 euro verdwenen’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Nadine van der Kamp (48) hoe haar volledige betaalrekening werd leeggetrokken nadat ze op een een ‘PostNL-linkje’ klikte. Geldexpert Francis Neslo geeft tips.

Nadine (48): „Ik kreeg een sms’je dat mijn pakket niet bezorgd kon worden. ‘Uw bestelling wordt niet bezorgd vanwege ontbrekende verzendkosten (16,95 euro). Betaal hier om het pakket te ontvangen’, stond er. Normaal ben ik best voorzichtig, maar dit keer voelde het logisch. Ik wachtte namelijk écht op een pakket uit het buitenland.

Verzendkosten

Sterker nog: ik had eerder al eens meegemaakt dat een zender te weinig had betaald aan verzendkosten. Toen moest ik ook een klein bedrag bijbetalen voordat het pakket werd vrijgegeven. Dat zat nog vers in mijn hoofd. Dus ik dacht: oh, dat zal dit ook wel zijn.

Ik klikte op de link en kwam op een pagina die eruitzag als de website van PostNL. Het logo, de kleuren: alles klopte. Ik betaalde die 16,95 euro zonder erbij na te denken. Het was zo’n klein bedrag, daar ga je niet uitgebreid bij stilstaan. Ik wilde gewoon mijn pakket ontvangen.

Verificatiecode

Daarna werd ik doorgestuurd naar wat leek op mijn bankomgeving. Er verscheen een melding dat de betaling gecontroleerd moest worden. Of ik even een verificatiecode wilde invoeren om te bevestigen dat ik het was. Dat voelde op dat moment juist veilig.

Ik kreeg een code binnen op mijn telefoon en vulde die braaf in. Ik dacht: prima, goed dat ze het checken. Ik had geen enkel idee dat ik op dat moment niet mezelf, maar een oplichter aan het helpen was.

Meldingen via bankapp

Binnen een paar minuten begon het. Eerst werd er één afschrijving gedaan, daarna nog één en nog één. Pas toen mijn bankapp meldingen begon te geven, viel het me op. Toen zag ik dat mijn saldo al op nul stond. Binnen tien minuten was mijn hele betaalrekening leeg. Er was 783 euro weg.

Ik voelde paniek opkomen, echt pure paniek. Ik zat maar naar mijn scherm te staren en dacht: dit kan niet waar zijn. Ik had alleen maar op een link gedrukt en een klein bedrag betaald. Dat kan toch niet zo uit de hand lopen?

Phishing-linkje

Maar dat deed het dus wel. Ik belde direct de bank, liet mijn rekening blokkeren en probeerde te begrijpen wat er was gebeurd. Langzaam werd duidelijk dat ik was opgelicht via een phishing-linkje. Die ‘verificatiecode’ was helemaal niet om míj te beschermen, maar om de oplichter toegang te geven tot mijn rekening.

Ik baal nog steeds van mijn actie en ik check tegenwoordig alles minimaal drie keer. Maar op zo’n linkje klikken? Dat doe ik niet meer. Dat ene moment heeft me een hoop geld en een flinke dosis stress gekost. Dit vergeet ik nooit meer.”

Tips van Francis Neslo

Francis Neslo is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Het valt mij steeds meer op dat het aantal phishing-linkjes via sms’jes én mailtjes enorm toeneemt. Ik heb net weer een screenshot gedeeld in mijn familiegroepsapp omdat er een fake rekening van Infomedics werd verstuurd. Ten eerste schrik je enorm van het feit dat iets ‘achterstallig’ is en slaan criminelen hun slag omdat wij een goede burger willen zijn.

Krijg je ook zo’n sms’je? Dít kun je doen

Ik kan hier kort maar krachtig over zijn. Mijn advies is om echt altijd even te pauzeren als je een sms’je of mailtje ontvangt over een achterstallige rekening. Google ALTIJD het telefoonnummer of check kritisch waar de email afkomstig van is. Neppe rekeningen worden vrijwel altijd vanuit een onofficieel e-mailadres gestuurd en vaak zie je waarschuwingen online dat de telefoonnummers zijn geflagged als spam. Blokkeer dan gelijk het telefoonnummer en het e-mailadres. Het is triest dat we zo alert moeten blijven, maar het is onze verantwoordelijkheid om onze centen te beschermen!”

Francis Neslo is expert online geld verdienen en founder van meerdere bedrijven, waaronder sapjesmerk JuiceXpress en dansscholenketen Got2Groove DanceCentre in Rotterdam.

