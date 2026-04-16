Ook medische patiëntgegevens gestolen bij hack ChipSoft

AMSTERDAM - Hoofdkantoor van softwareleverancier ChipSoft. Diverse ziekenhuizen houden de ontwikkelingen rond een cyberaanval op ChipSoft nauwlettend in de gaten.
Hackers hebben bij de aanval op ChipSoft, een belangrijk softwarebedrijf voor de zorg, ook medische gegevens gestolen van patiënten. Dat laat het bedrijf donderdag weten.

De getroffen zorginstellingen worden geïnformeerd, aldus ChipSoft. „Na veertig jaar toewijding aan betrouwbare zorg-ICT doet het ons pijn dat deze situatie is ontstaan. Deze ontvreemding van gegevens kunnen wij niet ongedaan maken. Wel doen wij er alles aan om de getroffen klanten in deze situatie zo goed mogelijk te ondersteunen”, zegt topman Hans Mulder.

