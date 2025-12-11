Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Danny (32) gaf een schilder een voorschot van 2000 euro voor materiaal: ‘Hij verscheen nooit’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Danny Hoek (32) hoe hij 2000 euro aan een nepschilder betaalde. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

Danny: „Het begon allemaal toen ik online een oproepje plaatste. Ik had eindelijk mijn eigen appartement en wilde alles laten schilderen: de muren, het plafond; alles moest wit, strak en netjes worden. Het probleem was alleen dat iedereen een wachttijd van minstens een maand had. Ik had specifieke dagen in gedachte waarop ik wilde dat het werk zou beginnen, maar iedereen kon pas veel later. Ik baalde. Die avond kwam er nog een reactie op mijn oproepje. Die schilder was wél beschikbaar en hij leek alles precies te kunnen doen wat ik nodig had.

Schilder vroeg voorschot voor materiaal

Hij kwam langs, bekeek de ruimtes grondig en we kwamen al snel op een prijs uit. Alles leek normaal, hij kwam professioneel over en straalde vertrouwen uit. Het enige wat hij vroeg, was een voorschot van 2000 euro voor het materiaal. Volgens hem moest dat vooruit, zodat hij alles kon inkopen en op de afgesproken dag meteen kon beginnen. Ik twijfelde even, maar alles voelde logisch en betrouwbaar, en ik wilde vooral dat het werk snel en goed gedaan werd. Ik maakte het bedrag over, in de veronderstelling dat alles geregeld was.

Op de dag zelf verscheen hij niet. Ik belde hem, nog eens en nog eens, maar er was geen reactie. Na drie uur begon het langzaam tot me door te dringen: ik was opgelicht. Alles wat hij had gezegd, de afspraken die hij had gemaakt: het was allemaal nep. Mijn 2000 euro was zomaar weg. Het gevoel dat iemand zo handig misbruik kon maken van mijn vertrouwen, sloeg in als een bom.

Onmogelijk om meteen door te hebben

Ik voelde me enorm stom. Hoe had ik dit niet kunnen zien? Alles leek zo professioneel en serieus, en juist daardoor trapte ik erin. Het meest frustrerende was hoe geraffineerd het allemaal was gedaan. Hij had zich volledig ingeleefd alsof hij een echte schilder was. Voor mij was het bijna onmogelijk om meteen door te hebben dat het nep was.

Na dat moment ben ik meteen naar de schilderwinkel in mijn dorp gegaan. Ik moest daar een maand wachten voordat iemand kon komen, maar ik had gewoon geen andere keuze. Online iemand regelen? Dat doe ik nooit meer.”

Tips van Danielle van Happy met Geld:

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„’Ik twijfelde even’, zei Danny. Die drie woorden zeggen vaak al genoeg. Meestal voel je zelf dat er iets niet klopt. Die stem die zegt: ‘Wacht eens.’ Negeer dat niet.

Danny deed wat bijna iedereen doet: vertrouwen op iemand die professioneel overkomt. De schilder keek netjes rond, stelde een prijs voor en straalde betrouwbaarheid uit. Maar er zat één signaal verstopt dat Danny toen nog niet zag: iedereen had een wachttijd van een maand, behalve deze ene persoon. Dan moet je jezelf afvragen: waarom? Als alle vakmensen vol zitten en één iemand wel meteen kan, dan kan dat een belangrijk signaal zijn. Of hij doet zijn werk niet goed, of er kan iets anders spelen. Je moet dan juist alert zijn. Oplichters spelen daarnaast vaak in op haast. Ze weten precies hoe ze iemand kunnen verleiden die snel iets geregeld wil hebben.

Onafhankelijke reviews

Professioneel overkomen kun je namelijk trainen. Dit soort oplichters hebben daar letterlijk hun werk van gemaakt. Daarom is zelf controleren geen wantrouwen, maar gewoon verstandig. Kijk naar onafhankelijke reviews. Vraag naar eerdere klanten en bel ze echt op. Check bij de Kamer van Koophandel of het bedrijf bestaat en hoe lang. Mond-tot-mond informatie van mensen die je vertrouwt, blijft de betrouwbaarste bron.

Danny betaalde 2000 euro voorschot voor materiaal, nog voordat er ook maar één kwast te zien was. Materiaalkosten vooraf betalen kan, maar nooit het volledige bedrag. Betaal bij voorkeur pas nadat je een factuur hebt ontvangen met de juiste bedrijfsgegevens, zodat jij alles nog rustig kunt controleren. Bij grotere bedragen is een simpel contract geen overbodige luxe. Je kunt ook afspreken dat je pas op de startdag betaalt en daarna steeds per afgeronde fase. Zo blijft jouw risico minimaal.

‘Online iemand regelen? Dat doe ik nooit meer’, zegt Danny. Maar er zijn wél veilige opties. Denk aan platforms die betalingen vasthouden tot de klus klaar is of platforms die aanbieders vooraf screenen. Je kunt grotere klussen ook opdelen in stappen en per stap betalen.

Het punt is: dit zijn geen amateurs. Wees dus net zo scherp in je controle als zij in hun aanpak.”

Danielle van Happy met Geld helpt mensen van geldstress naar financiële rust. Met ruim twintig jaar ervaring in geldzaken weet ze dat oplichting niet alleen je bankrekening raakt, maar vooral je vertrouwen. Via praktische programma’s en persoonlijke begeleiding laat ze zien dat grip op geld helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn en dat geld juist leuk mag zijn, zoals het hoort. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

