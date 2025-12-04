Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marije (32) dacht dat ze met haar moeder appte, maar werd opgelicht: ‘Ik maakte 450 euro over’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht delen lezers hun duurste, pijnlijkste of gewoon gênantste momenten waarop ze erin trapten, zodat jij dat hopelijk niet hoeft te doen. Deze week vertelt Marije Boer (32) hoe ze geld aan ‘haar moeder’ overmaakte. Marianne van Geld101 geeft tips.

Marije: „Het begon allemaal met een appje van ‘mijn moeder’, of dat dacht ik althans. ‘Hoi schat, ik ben van provider gewisseld en heb een nieuw telefoonnummer. Kun je me 450 euro overmaken voor de water- en energierekening?’ stond er. Mijn eerste gedachte was: ‘Oh, mama heeft weer hulp nodig’. Mijn moeder ging in die tijd door een moeilijke periode en vroeg wel vaker om hulp bij rekeningen. Ik wilde haar graag helpen en deed meteen wat ik kon om haar te ondersteunen.

Zelfde profielfoto

De profielfoto bij het bericht klopte precies: mijn moeder, lachend zoals ik haar kende. Het linkje naar de rekening zag eruit zoals ze dat normaal zou doen. Alles voelde logisch en normaal. Er was echt niets dat me deed twijfelen. Ik klikte op het linkje en maakte de 450 euro over. Klaar.

De volgende dag ging ik langs bij mijn moeder. Toen vroeg ik: ‘Heb je die water- en energierekening al betaald?’ Ze keek me vol verbazing aan. ‘Welke rekening?’, vroeg ze me. ‘Ik heb je helemaal niets gestuurd.’ Mijn hart sloeg een slag over. Toen drong het langzaam tot me door: ik was opgelicht. Het appje, het zogenaamde nieuwe telefoonnummer en het linkje: het was allemaal nep.

Te slim afgeweest

Ik voelde me stom, enorm stom. Hoe kon ik dit niet door hebben gehad? Alles leek zo vertrouwd en juist daardoor trapte ik erin. Het geld was verdwenen, een simpel berichtje op WhatsApp en een vervalste profielfoto waren me te slim af geweest.

Het meest frustrerende was hoe geraffineerd het allemaal was gedaan. De oplichter had zich perfect ingeleefd: hij gebruikte een foto van mijn moeder, de foto die ze altijd gebruikte, schreef een bericht in haar stijl én stuurde een linkje dat precies leek op hoe mijn moeder dat normaal zou doen. Het was voor mij bijna onmogelijk om meteen door te hebben dat het nep was.

Geld kwijt

Het geld was ik kwijt, ik had immers zelf op dat linkje geklikt. Dat geld was nog niet eens het ergste, maar sinds dat moment heeft mijn vertrouwen een aardige optater gekregen. Het bleef weken door mijn hoofd spoken. Het heeft me een rare mix van schaamte, verbazing en frustratie gegeven. Schaamte omdat ik zo makkelijk was over te halen, verbazing over hoe geraffineerd iemand zoiets kan opzetten en frustratie omdat ik 450 euro kwijt was. Nee, dit vergeet ik niet snel meer.”

Tips van Marianne van Geld101

Marianne van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Wat ontzettend vervelend. Oplichters worden helaas steeds slimmer en ze weten steeds beter op welke manier ze bij mensen geld kunnen ontfutselen. Ze werken met een vertrouwde profielfoto, dezelfde manier van schrijven en een logisch klinkend verzoek. Het lijkt allemaal echt en juist daarom trap je er sneller in.

Altijd checken

Mijn belangrijkste tip is simpel en tegelijkertijd het meest waardevol. Maak er een gewoonte van om altijd te checken bij de persoon om wie het gaat, ook als je geen twijfel voelt. Bel even, stuur een spraakbericht of vraag het na via een ander kanaal. Zelfs accounts van familieleden kunnen worden misbruikt.

Daarnaast kun je een link vaak controleren door die even lang ingedrukt te houden. Je ziet dan de volledige URL. Klopt die niet of voelt het anders dan normaal, klik dan niet. En kijk, als je al hebt geklikt, altijd naar de naam en het IBAN voordat je iets overmaakt.

Maar het allerbelangrijkste blijft: dubbel checken, altijd. Even bellen kost minder dan een minuut en kan je honderden euro’s besparen.”

Marianne deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

