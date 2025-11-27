Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mevrouw Kooy (75) werd opgelicht: ‘Ik gaf mijn pinpas en pincode aan een ‘bankmedewerker’ en verloor mijn spaargeld’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt mevrouw Kooy (75)* over hoe ze haar pincode aan een ‘bankmedewerker’ gaf. Jasper Berkhout van Raisin geeft tips.

Mevrouw Kooy (75): „Een paar dagen eerder had ik tegen mijn dochter gezegd dat mijn pinpas het niet goed meer deed. Soms werkte hij niet bij de supermarkt en ik kreeg een keer een foutmelding bij de pinautomaat. Ik dacht er verder niet veel bij, tot er opeens iemand aan mijn deur stond: een keurige man in een strak pak die zich voorstelde als bankmedewerker.

Nieuwe pinpas aanvragen

Hij zei dat hij langskwam om te helpen en dat hij mijn pas mee zou nemen naar de bank om een nieuwe aan te vragen. Omdat ik wist dat mijn pinpas niet goed werkte, ging ik er meteen vanuit dat mijn dochter dat had geregeld. Het leek helemaal logisch: zij had het probleem doorgegeven en de bank stuurde iemand langs om me te helpen.

Ik voelde me gerustgesteld en gaf hem zonder nadenken mijn bankpas én mijn pincode mee. Hij beloofde dat alles binnen een paar dagen geregeld zou worden. Het voelde veilig en normaal, alsof ik gewoon een afspraak had met de bank. Ik had geen enkele reden om eraan te twijfelen.

Spaargeld was verdwenen

Twee dagen later vertelde ik mijn dochter dat de bankmedewerker langs was geweest. Ze keek me geschrokken aan en vroeg: ‘Wat heb je gedaan?’ Samen gingen we direct naar de bank. Daar kreeg ik het verschrikkelijke nieuws: er stond niets meer op mijn rekening. Mijn geld, ruim 5000 euro aan spaargeld, was verdwenen.

Ik kon het niet geloven. Ik had gedacht dat alles gewoon goed geregeld zou worden en ineens was al mijn geld weg. Mijn kleine potje, voor naast mijn kleine pensioen. Ik voelde me zo stom en machteloos.

Het meest bizarre vond ik hoe makkelijk het allemaal ging. Hij zag er netjes en professioneel uit, sprak op een manier die me geruststelde. Ik dacht echt dat ik veilig was, dat dit gewoon de bank was die me hielp. Dat je zo vertrouwen kunt hebben en dat iemand daar misbruik van maakt, dat doet pijn.”

Tips van Jasper van Raisin

Jasper Berkhout van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

“In het geval van mevrouw Kooy geldt wat voor iedereen belangrijk is: bankmedewerkers vragen nooit om pincodes, passen of inloggegevens – ook niet telefonisch of via e-mail. Wees altijd alert en vraag om legitimatie als iemand zich voordoet als medewerker van een bank, de politie of een andere instantie. Bij twijfel direct 112 bellen – liever één keer te veel dan één keer te weinig.

Wat kun je doen?

Als je bent gevallen voor een babbeltruc, is het belangrijk om eerst direct de bank te bellen om betaalmiddelen te blokkeren. Doe daarna altijd aangifte bij de politie. Met de bank kan een eventuele terugbetaling besproken worden, maar dat is meestal niet mogelijk als het slachtoffer zelf de pincode heeft gedeeld. Om de gevolgen van fraude te beperken, kan het helpen om alleen het geld dat nodig is voor dagelijkse uitgaven op de betaalrekening aan te houden.

Als mevrouw Kooy veel last blijft houden van het voorval, hoeft ze zich daar niet voor te schamen. Financiële oplichting kan iedereen overkomen, vooral als het ook nog toevallig samenvalt met bijvoorbeeld een pinpas die niet goed werkt. Het kan helpen om erover te praten met iemand die ze vertrouwt – bijvoorbeeld haar huisarts. Ook kan ze contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.”

Jasper Berkhout is financieel onderzoeker bij spaar- en beleggingsplatform Raisin. Via het platform kunnen spaarders onbeperkt gratis spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes en kiezen uit vijf kant-en-klare beleggingsportefeuilles.

*Mevrouw Kooy wilde niet met haar voornaam in dit artikel genoemd worden. Haar voornaam is wel bekend bij de redactie.

