Anouk (34) kocht online een tweedehands laptop: ‘Van binnen bleek hij volledig leeg te zijn’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Anouk hoe ze werd opgelicht bij de aankoop van een tweedehands laptop. Francis Neslo, expert online geld verdienen, geeft tips.

Anouk van der Linden (34): „Ik had een nieuwe laptop nodig, maar mijn budget liet geen gloednieuwe toe. Online zocht ik naar goedkope laptops en kwam al snel op een bepaalde website terecht. Het was dan wel een buitenlandse website, maar de reviews waren top. Veel klanten waren blij. Toen ik daar een MacBook Pro zag voor 450 euro, precies mijn budget, leek het een perfecte deal. Het voelde alsof het lot me toelachte: een laptop die ik nodig had en nog precies betaalbaar ook. Zonder te twijfelen besloot ik hem te bestellen.

Laptop reageerde niet

Vier dagen later werd het pakketje bezorgd. Ik kon mijn nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen en pakte hem meteen uit. Ik kon niet wachten: eindelijk zou ik weer een betrouwbare computer hebben. Ik wilde hem direct aanzetten, maar hij reageerde niet. Even opladen leek logisch, dacht ik, maar toen hij nog steeds niet aanging, begon ik me langzaam een beetje paniekerig te voelen. Deed hij het wel?

Toen mijn vriend thuiskwam, merkte hij meteen op dat de laptop ook wel erg licht aanvoelde. Samen bekeken we hem nog eens goed en besloten we naar een computerwinkel in de buurt te gaan. De medewerker daar opende de laptop en wat hij ontdekte, deed me bijna duizelen: van binnen was hij volledig leeg. Geen harde schijf, geen geheugen en geen batterij. Er zat helemaal niets meer in. De laptop was niets meer dan een lege behuizing.

Perfect uitgevoerde oplichting

Op dat moment voelde ik me stom. Hoezo had ik een laptop van een voor mij onbekende site gekocht? Alles leek prima. De foto’s en de beschrijving. Alles gaf me een gevoel van vertrouwen en toch trapte ik erin. Het was een perfect uitgevoerde oplichting. Ik stond daar nog minutenlang vol ongeloof in de computerwinkel. Ik kon er niet bij. Was dit echt gebeurd?

Sindsdien ben ik extreem voorzichtig geworden met online aankopen. Een deal die te mooi lijkt om waar te zijn? Ik check het tegenwoordig drie keer. En elke keer als ik terugdenk aan die lege MacBook, voel ik nog steeds een klein steekje.”

Tips van Francis Neslo

Francis Neslo is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Niemand zit te wachten op een nepproduct, maar tegenwoordig zijn webshops zo professioneel in elkaar gezet dat je dat vanaf het eerste gezicht niet altijd kunt zien.”

Meerdere reviews zoeken

“Het eerste wat je kunt doen, is zoeken naar meerdere review-websites en opzoeken of de producten wel naar verwachting zijn geleverd. Als iets echt oplichting blijkt te zijn, staan er soms zelfs waarschuwingen op social mediakanalen zoals TikTok en Youtube.

Blijf daarnaast kritisch denken: als iets te goed lijkt om waar te zijn, dan is dat helaas vaak ook zo. Een Macbook of een ander normaliter ‘duur’ apparaat voor een spotprijs kan bijna nooit goed zijn en is vaak óf gestolen óf oplichting.

Kopen bij bekende verkooppunten met winkel of servicepunt

Tot slot blijf ik erbij om dit soort duurdere producten te kopen bij bekende verkopers, die een winkel of servicepunt hebben. Je hoort de laatste tijd ook steeds vaker dat bezorgdiensten worden overvallen of dat het bij verkeerde types opvalt dat zoiets bij je is geleverd. Zelf ophalen blijft de ultieme garantie, ook al ben je daar misschien een paar tientjes extra voor kwijt!”

Francis Neslo is expert online geld verdienen en founder van meerdere bedrijven, waaronder sapjesmerk JuiceXpress en dansscholenketen Got2Groove DanceCentre in Rotterdam.

