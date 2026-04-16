Politie biedt excuses aan in podcast over sextortion-zaak Mark S.: ‘Geen bescherming kunnen bieden’

De laatste aflevering van de podcast SEXTORTION eindigt met een opvallende wending. Waar eerder nog geen excuses kwamen, erkent de politie nu wél fouten in een grote online misbruikzaak. En dat gebeurt niet achter gesloten deuren, maar hoorbaar voor het grote publiek.

De podcast, gemaakt door Lars van Eijden en Rik Uilenbroek van Audiohuis, werd de afgelopen maanden massaal beluisterd en tikte de grens van een miljoen streams aan. In de slotaflevering staat één vraag centraal: hoe kon dit zo lang doorgaan?

Persoonlijke zoektocht

Wat begon als een persoonlijke zoektocht van maker Lars van Eijden naar hoe hij niet in de gaten had dat zijn vriend, Mark S., zich bezighield met sextortion-praktijken, groeide uit tot een uitgebreid journalistiek onderzoek. Samen met Rick Uilenbroek dook hij in de zaak rond zijn voormalig vriend Mark S., die werd vervolgd voor vijftien strafbare feiten.

De verdachte zou via online kanalen meer dan twintig meisjes en vrouwen hebben afgeperst. Voor de podcast spraken de makers met slachtoffers, advocaten en experts, en volgden ze de rechtszaak op de voet in de Rechtbank Noord-Nederland.

Metro sprak Lars eerder over de podcast en zijn persoonlijke zoektocht.

Dertien jaar sextortion onder de radar

In de slotaflevering verschuift de focus van de rechtszaak naar een bredere en ongemakkelijke vraag: hoe kon de verdachte dertien jaar lang zijn gang gaan, zonder dat een instantie ingreep?

De makers leggen die vraag rechtstreeks bij de politie neer. In gesprek met Sara Cremers, hoofd operatiën bij Politie Oost-Nederland, komt een duidelijke erkenning.

„Ja, met wat we nu gezien hebben en wat we nu weten, spijt het mij heel erg dat we geen bescherming hebben kunnen bieden. Op dat punt zijn excuses passend”, zegt zij in de podcast.

Opvallend, want in een eerdere verklaring werd nog geen excuus gemaakt.

Meer dan één schuldvraag

De podcast kijkt verder dan alleen de politie. Ook in Den Haag wordt gezocht naar antwoorden. De makers spreken met Tweede Kamerlid Songül Mutluer en analyseren uitspraken van minister van Justitie David van Weel.

De rode draad: waar ligt de verantwoordelijkheid als online misbruik zo lang onopgemerkt blijft?

Thema’s uit het donker in het daglicht

Na meer dan een jaar onderzoek en het volgen van de rechtszaak, waarbij de verdachte uiteindelijk is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs, blijft vooral de impact op de slachtoffers hangen.

„Het is de taak van de journalistiek om thema’s die zich in het donker afspelen, in het daglicht te zetten”, zegt Uilenbroek.

Ook Van Eijden blikt terug op het proces: „Wat begon met vraagtekens rondom de arrestatie van mijn vriend Mark is uitgegroeid tot iets fundamenteels. Een verhaal dat bijdraagt aan de bewustwording van sextortion en daar ben ik erg trots op.”

Het verhaal stopt hier niet

Hoewel dit voorlopig de laatste aflevering van SEXTORTION is, benadrukken de makers dat ze het onderwerp niet loslaten. De serie eindigt daarmee niet alleen met een uitspraak van de rechtbank, maar ook met een confronterende conclusie over hoe langdurig online misbruik onopgemerkt kan blijven.

De zaak-Mark S. laat zien dat er nog altijd vragen liggen over signalering, verantwoordelijkheid en bescherming. Niet alleen bij instanties, maar ook binnen de maatschappij in totaliteit.

