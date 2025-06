Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minimumloon per 1 juli omhoog: wat betekent dat voor jouw salaris?

Het minimumloon wordt per 1 juli verhoogd, morgen om precies te zijn. Er is al langere tijd voor deze verhoging gepleit, en nu wordt het doorgevoerd. Deze stap helpt om de koopkracht te verbeteren en zorgt ervoor dat werken meer loont.

Sinds 1 januari 2024 is er het wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat je vanaf nu een vast minimum bedrag per uur krijgtm, vanaf 21 jaar. Voor iedereen vanaf 21 jaar geldt het vaste minimumuurloon per uur. Ben je tussen de 15 en 20? Dan krijg je een speciaal minimumjeugdloon, dat gebaseerd is op dat uurloon.

Hoeveel verdien je vanaf morgen?

De laatste jaren is het minimumloon al meerdere keren verhoogd. Per 1 juli 2025 stijgt het minimumuurloon dus weer, om precies te zijn van 14,06 naar 14,40 euro voor 21 jaar en ouder. Een lichte verhoging ten opzichte van januari. Hoewel de verhoging per 1 juli 2025 iets lager is dan de stijging van 2,75 procent per 1 januari 2025, is de algehele verhoging het in vergelijking met voorgaande jaren een stevige verbetering.

Ben je 21 jaar of ouder, heb je dus recht op minimaal 14,40 euro per uur. Voor jongere werknemers gelden aangepaste jeugdlonen. Zo verdient een 20-jarige minimaal 11,52 euro per uur, een 18-jarige 7,20 euro en een 15-jarige 4,32 euro. Hoe ouder je bent, hoe hoger je minimumloon. Dankzij deze nieuwe regeling is het loon eerlijker verdeeld en duidelijker gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Daar is het vakantiegeld niet bij inbegrepen.

Hoeveel ga je meer verdienen?

De stijging van minimumloon die morgen ingaat, is 2,42 procent. Vooral mensen met een bijbaan of met een uitzendcontract gaan dit verschil in loon merken.

Om samen te vatten wat dat nu precies gaat opleveren: wie vanaf 1 juli 2025 40 uur per week werkt voor het minimumloon, verdient bruto 2496 euro per maand, plus 8 procent vakantiegeld (ongeveer 200 euro). Dat komt netto neer op ongeveer 2293 euro per maand. Bij een werkweek van 36 uur is het bruto salaris 2246 euro, met ongeveer 180 euro vakantiegeld erbij, en blijft er netto ongeveer 2134 euro over, per maand.

Heb je een bijbaan van 16 uur per week en verdien je het minimumloon? Dan is je bruto maandsalaris 998,40 euro, met daarbovenop 79,87 euro bruto vakantiegeld per maand.

Kritiek op het minimumloon

Hoewel de verhoging van het minimumloon positief is voor veel werknemers, is er alsnog kritiek op het huidige systeem van minimumjeugdlonen. Jongeren van 18, 19 en 20 jaar verdienen nog altijd aanzienlijk minder dan hun oudere collega’s, terwijl ze vaak hetzelfde werk doen en met vergelijkbare kosten te maken hebben.

Politieke partijen zoals Volt zetten daarom vraagtekens bij dit verschil. Volgens hen is het tijd om te kijken naar een systeem waarbij ook jongvolwassenen een hoger minimumloon kunnen ontvangen. Steeds vaker wordt dan ook het afschaffen van het jeugdloon en het invoeren van één algemeen minimumloon voor alle werkenden vanaf 18 jaar genoemd.

Er is ook specifieke kritiek op de verhoging van het minimumloon. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het minimumloon het afgelopen anderhalf jaar flink is gestegen, waardoor vooral kleine bedrijven het moeilijk krijgen. Hogere loonkosten, gecombineerd met nog openstaande coronaschulden, kunnen ervoor zorgen dat ondernemers financieel in de problemen komen. Dat kan uiteindelijk leiden tot het schrappen van banen

