Mannen houden vaker geld over, maar zitten óók vaker in de schulden

Mannen staan er financieel vaak net wat beter voor dan vrouwen, maar dat betekent niet dat ze automatisch zonder zorgen leven. Uit nieuw onderzoek van Deloitte blijkt dat mannen vaker geld overhouden en makkelijker rondkomen.

Tegelijkertijd belanden ze opvallend genoeg ook vaker in de schulden. De verschillen tussen mannen en vrouwen lijken bovendien minder snel kleiner te worden dan eerder het geval was. Hoe zit dat precies?

Mannen houden vaker geld over

De financiële situatie van Nederlanders ging er in 2025 in het algemeen op vooruit. Toch profiteren mannen daar meer van dan vrouwen. Dat komt vooral doordat mannen gemiddeld meer uren werken en vaker in sectoren zitten waar de lonen harder stijgen.

Bijna 80 procent van de mannen houdt maandelijks geld over, tegenover 73 procent van de vrouwen. Vrouwen komen vaker precies uit of moeten hun spaargeld aanspreken om rond te komen. Ook geven mannen vaker aan dat ze zonder moeite hun rekeningen kunnen betalen en de kosten voor levensonderhoud aankunnen.

Vrouwen blijven kwetsbaarder

Ondanks verbeteringen blijft de financiële positie van vrouwen gemiddeld minder stabiel. Dat verschil heeft meerdere oorzaken. Mannen verdienen vaker bovenmodaal: 71 procent tegenover 62 procent van de vrouwen uit dit onderzoek.

Daarnaast nemen vrouwen vaker onbetaalde zorgtaken op zich, wat invloed heeft op hun inkomen en pensioen. Jaarlijks bouwen mannen bijna twee keer zoveel pensioen op.

Meer schulden bij mannen

Toch hebben mannen, ondanks hun financiële voorsprong, vaker schulden. Zo heeft 47 procent van de mannen schulden, tegenover 41 procent van de vrouwen.

Onderzoekers zien dat mannen gemiddeld meer risico nemen met geld. Ze gaan sneller schulden aan in de verwachting dat daar iets tegenover staat. Vrouwen zijn juist voorzichtiger en sparen vaker, al maken zij weer vaker gebruik van achteraf betalen, wat ook risico’s met zich meebrengt.

Bijna helft financieel kwetsbaar

De nieuwste cijfers passen in een groter plaatje. Uit eerder onderzoek van Deloitte, ook samen met Nibud, Tilburg University en Universiteit Leiden, bleek dat 47 procent van de Nederlandse huishoudens financieel kwetsbaar of ongezond is.

Hoewel het aantal financieel gezonde huishoudens licht steeg naar 30 procent, blijven vooral jongvolwassenen achter. Zij hebben vaker tijdelijke contracten, hoge woonlasten en minder financiële buffers. Tegelijkertijd blijkt dat mensen die vaker over geld praten, gemiddeld financieel gezonder zijn.

Opvallend is ook dat vrouwen in dat eerdere onderzoek juist vooruitgang boekten. Het aandeel financieel ongezonde vrouwen daalde flink, al blijven ze nog steeds vaker in kwetsbare situaties dan mannen.

Kloof nog niet gedicht

De financiële verschillen tussen mannen en vrouwen worden kleiner, maar het gaat langzaam. Meer gelijkheid in salaris en een eerlijkere verdeling van zorgtaken worden gezien als belangrijke stappen om die kloof verder te dichten.

Tot die tijd blijft het beeld dubbel. Mannen hebben vaker financiële ruimte, maar nemen ook meer risico. Vrouwen zijn voorzichtiger, maar staan gemiddeld nog steeds minder stevig.

