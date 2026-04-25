Netanyahu beveelt zware aanvallen op Hezbollah

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft opdracht gegeven tot „krachtige aanvallen op doelen van Hezbollah in Libanon”. Dat staat in een korte officiële verklaring. Er geldt sinds midden april een bestand tussen Libanon en Israël, maar daarmee kwam geen einde aan de strijd tussen Israël en de pro-Iraanse Hezbollahbeweging.

Israël en Hezbollah verwijten elkaar al langer schendingen van het bestand. Nieuwssite Times of Israel schrijft dat de verklaring van Netanyahu volgde op nieuwe beschietingen door de Libanese groep met drones en raketten. Daarbij zouden zowel het noorden van Israël onder vuur zijn genomen als Israëlische troepen die zich in het zuiden van Libanon bevinden. Ook Israël voerde aanvallen uit en meldde zaterdag onder meer wapenopslagplaatsen van Hezbollah te hebben bestookt.

De strijd tussen Israël en Hezbollah laaide begin maart op, enkele dagen nadat de VS en Israël samen Iran hadden aangevallen. Hezbollah nam vervolgens Israël onder vuur om Iran te steunen. Israël en Hezbollah hebben in het verleden herhaaldelijk gewapende conflicten met elkaar uitgevochten. De door Iran gesteunde Hezbollahbeweging heeft in Libanon veel invloed en beschikt over zowel een gewapende als een politieke tak.

ANP

