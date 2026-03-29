Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Hugo (29): ‘Ik betaalde de borg voor een villa voor mijn hele vriendengroep, maar kreeg niets terug’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Hugo (29), die tijdens een vakantie met vrienden de borg van de villa betaalde, maar uiteindelijk zelf voor de schade opdraaide. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Hugo (29): „Met acht vrienden gingen we afgelopen zomer naar Ibiza. We hadden een prachtige villa gevonden met een privézwembad, een groot terras en genoeg slaapkamers voor iedereen. Het voelde een beetje als zo’n droomvakantie: zon, strand, uitgaan en met z’n allen in één huis. Iedereen had er ontzettend veel zin in.

Borg betalen

De huur van de villa verdeelden we netjes. Iedereen betaalde zijn deel en dat ging verrassend soepel. Bij het inchecken bleek alleen dat er nog borg betaald moest worden: 1250 euro. Omdat we met acht man waren, vond ik dat eerlijk gezegd niet zo’n gek bedrag. Ik had mijn creditcard bij me, dus ik zei: ‘Laat maar, ik regel het wel. Die borg krijgen we na de vakantie toch gewoon terug.’ Ik dacht dat dat het makkelijkst was.

De eerste dagen gingen ook precies zoals je hoopt. Overdag bij het zwembad hangen, ’s avonds uit eten en daarna de clubs in. Maar ergens halverwege de week liep een avond een beetje uit de hand. Drank, muziek, vrienden die elkaar opjutten, je kent het wel.

Ravage

De volgende ochtend zagen we pas goed wat er was gebeurd. Een grote lamp lag in stukken op de grond, planten waren uit de potten getrokken en de wastafel in een van de badkamers was afgebroken en lag op de grond. Vraag me niet hoe, want dat is mij tot op de dag van vandaag nog steeds niet duidelijk. Alsof dat nog niet genoeg was, zat er ook ketchup op het plafond en op een schilderij in de woonkamer. Iemand had blijkbaar midden in de nacht besloten dat dat een goed idee was.

Toen we uitcheckten, had ik nog steeds het naïeve idee dat het wel mee zou vallen. Misschien zouden ze een klein deel van de borg inhouden, dacht ik. Maar een paar dagen later kreeg ik een bericht van de verhuurder: de borg werd volledig ingehouden vanwege de schade. Dat was dus die 1250 euro van mijn rekening.

Maanden verder

Ik heb daarna natuurlijk meteen in de groepsapp gezet dat de mensen die die avond de boel hadden gesloopt, hun verantwoordelijkheid moesten nemen. In eerste instantie werd er nog wat gelachen en gezegd dat ze het wel zouden regelen. Maar inmiddels zijn we maanden verder en ik heb nog geen cent teruggezien.

Het vervelende is dat het ook lastig blijft om het steeds weer ter sprake te brengen. Het zijn wel mijn vrienden. Maar ondertussen weet ik één ding zeker: als er ooit weer een borg betaald moet worden voor een vakantiehuis, gaat die echt niet meer alleen van mijn rekening.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„De borg… Hugo is niet de enige die hiermee de mist in gaat. Of het nu voor een vakantiehuis is of een huurauto: vooraf wordt er vaak niet bij stilgestaan. En als de borg dan afgegeven moet worden, zijn het meestal dezelfde mensen die hun creditcard overhandigen. Maar bij een borg is het wel zo: je draagt óók het risico.

Geen gegeven dat de borg terugkomt

Het is eigenlijk alsof je geld voorschiet, ook al gaat het op dat moment nog niet concreet van je rekening. We denken vaak: ‘Het komt wel weer terug.’ Maar dat is geen gegeven. Bij schade moet er afgerekend worden. Dan is het maar de vraag of er nog iets van de borg overblijft én wie uiteindelijk betaalt.

Wat kun je doen om te voorkomen dat je in zo’n situatie terechtkomt?

1. Laat de borg nooit door één persoon dragen

Laat iedereen zijn of haar deel van de borg vooraf overmaken, bijvoorbeeld naar degene wiens creditcard wordt gebruikt. Dan staat het geld klaar als het nodig is én is iedereen zich bewust van de financiële gevolgen van schade.

2. Maak vooraf duidelijke afspraken over schade

Hugo gaf aan dat ‘de mensen die de boel hadden gesloopt hun verantwoordelijkheid moesten nemen’. In de praktijk blijkt dat vaak lastiger dan gedacht. Spreek daarom vooraf af of schade wordt verdeeld over de groep, of betaald wordt door degene die deze veroorzaakt. Dat eerste is misschien wel het slimst; dan zal de groep zich ook sneller verantwoordelijk voelen voor het gedrag van de minder verantwoordelijke deelnemers.

3. Wacht niet te lang met het terugvragen van je geld

Hugo heeft direct om zijn geld gevraagd, maar inmiddels zijn ze maanden verder en heeft hij nog niets ontvangen. Hoe langer je wacht, hoe ongemakkelijker het wordt. Laat daarom opnieuw weten dat de borg van je rekening is afgeschreven en dat je verwacht dat iedereen zijn of haar deel betaalt. Eventueel met een betaalverzoek, zodat meteen duidelijk is wat ieders aandeel is.

Degene die organiseert, is vaak ook degene die voorschiet, risico loopt en de prijs betaalt als dingen misgaan. Daarom is het bij groepsuitgaven bijna altijd slimmer om eerst geld te in te zamelen en daarna pas te boeken of garant te staan. Vriendschap en geld kunnen prima samengaan, maar alleen als de afspraken duidelijk zijn. Anders loop je het risico dat je als organisator onbedoeld ook nog de hoofdsponsor van de trip wordt.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Meld je aan voor Financiële fout Wil je ook (anoniem) meedoen aan Financiële Fout van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Reacties