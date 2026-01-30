Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Coalitie wil duur van WW verkorten van 2 naar 1 jaar

Mensen die werkloos zijn, moeten wat D66, de VVD en het CDA betreft niet twee jaar maar één jaar lang een uitkering krijgen. De maatregel moet in 2029 een half miljard euro opleveren, en uiteindelijk de schatkist ongeveer 1,3 miljard euro per jaar schelen.

Wel willen de partijen dat mensen met een uitkering de eerste maanden wat meer overhouden van hun laatst verdiende salaris. Nu krijgen mensen de eerste twee maanden nog 75 procent van het laatst verdiende loon, maar dat moet 80 procent worden.

