Kritiek op kabinet om verlaging maximumdagloon, zo zit het

Het kabinet wil het maximumdagloon verlagen. Daar komt bakken kritiek op, omdat dit ook gevolgen heeft voor zwangere vrouwen. Hoe zit dit precies?

Het maximumdagloon is het maximale bedrag dat het UWV uitkeert per dag. Hierop zijn de ziektewet, WW (werkloosheidsuitkering), WAO (arbeidsongeschiktheidsverzekering), WIA (blijvende of langdurige arbeidsongeschiktheid) en WAZO (zwangerschaps- en bevallingsverlof) gebaseerd. Dat houdt concreet in dat als je feitelijke loon hoger is dan dit bedrag, het UWV de uitkering toch op basis van dit maximum berekent. Het UWV wijzigt het maximum dagloon één tot twee keer per jaar, zodat uitkeringen evenveel stijgen als de kosten voor huur of boodschappen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het maximumdagloon met een vijfde wordt verlaagd om te kunnen bezuinigen. Ook moet het dienen als prikkel om sneller weer aan het werk te gaan. Op dit moment is het maximale dagloon in Nederland 6617 euro bruto per maand. Het kabinet wil dat verlagen naar 5300 euro bruto per maand. De maatregel van het maximumdagloon zou in 2029 moeten ingaan.

Kritiek op verlaging maximumdagloon voor zwangeren

Er is veel kritiek op het kabinetsplan. Dit heeft namelijk als gevolg dat zwangere vrouwen met een midden- of hoog inkomen geen 100 procent, maar 90 of 80 procent van hun loon doorbetaald krijgen tijdens hun zwangerschapsverlof.

CNV verwacht dat jaarlijks meer dan 25.000 vrouwen financieel flink moeten inleveren als gevolg van de verlaging van het maxiumdagloon. Uit de berekeningen van CNV blijkt dat een vrouw die bruto 6700 euro per maand verdient, er tijdens haar verlof 1300 euro op achteruitgaat. „Zwangerschapsverlof duurt vier maanden, dus hiermee levert een vrouw 5200 euro in. Indien een vrouw eerder uitvalt wegens haar zwangerschap, is dat bedrag nog hoger”, aldus CNV. CNV spreekt van een „forse bevalboete” vanuit kabinet-Jetten.

‘Je helpt vrouwen niet vooruit’

Linda Gorissen, HR-directeur bij Miele, schrijft op LinkedIn dat er grote verschillen zijn in zwangerschaps- en ouderschapsverlof met bijvoorbeeld Duitsland en Scandinavië, „waar ze rustig een jaar weg zijn om hun nieuwe gezin op te bouwen”. In Nederland gaan vrouwen meestal na drie maanden weer aan het werk, vaders hebben tegenwoordig een week betaald verlof. „Als je moeders in die drie maanden, wat internationaal gezien en ook in de praktijk echt kort is, dan ook nog eens minder gaat compenseren, help je vrouwen echt niet vooruit.”

Ook vaders zullen hier uiteindelijk last van hebben, betuigt ze. „Vaders zullen minder ouderschapsverlof opnemen. Dat is echt jammer, want een goede band met je vader leidt aantoonbaar tot meer zelfvertrouwen, vooral bij meisjes.”

Korting op zwangerschapsverlof zit kabinet niet lekker

De regeringspartijen D66 en CDA erkenden gisteren dat zij er niet bij hebben stilgestaan dat hun bezuinigingen op uitkeringen ook gevolgen hebben voor vrouwen met zwangerschapsverlof. „Daar moeten we wat mij betreft wat aan doen”, aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte voor de camera van het AD. CDA-leider Henri Bontenbal is voorzichtiger, maar laat weten er evenveel moeite mee te hebben.

Dat die bezuiniging op het maximumdagloon ook het zwangerschapsverlof raakt, was de onderhandelende partijen niet duidelijk toen ze de afspraak maakten, zegt Paternotte. „Dit moet gewoon anders.” Bontenbal baalt ook dat deze technische maatregel die de partijen aan de formatietafel hebben bedacht, in de praktijk dit bijeffect heeft. Maar hij wijst erop dat het aanpassen van de coalitieplannen op dit punt wel geld kost. Daarom houdt hij een slag om de arm.

Klein deel van bezuiniging maximumdagloon

Wat deze door D66 gewenste vertimmering van het coalitieakkoord naar schatting gaat kosten, wil een woordvoerder van de partij desgevraagd niet zeggen. Het gaat volgens hem om een klein deel van het bedrag van ruim 800 miljoen euro dat de coalitie met de verlaging van het maximumdagloon structureel wil bezuinigen. D66 zegt nog niet waar de aanpassing van moet worden betaald.

D66-minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) zei vrijdag na de ministerraad ook al dat hij de zorgen begrijpt die leven over deze bijwerking van de coalitieplannen. „Dat is zo’n maatregel waar we nog rustig naar gaan kijken”, beloofde de bewindsman. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer en moet dus altijd onderhandelen met andere partijen over steun voor de plannen.

