Politie deelt beelden van verdachten aanslag bij joodse school

AMSTERDAM - Bij een Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Buitenveldert heeft een explosie plaatsgevonden. Politie, justitie en burgemeester Halsema zeggen het incident te zien als een gerichte aanslag tegen de Joodse gemeenschap. MICHEL VAN BERGEN / ANP
De politie heeft beelden gepubliceerd van twee verdachten van de aanslag bij de joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op de beelden, waar de verdachten herkenbaar op staan, is te zien dat de verdachten komen aanrijden op een scooter. Ze plaatsen een explosief bij de buitenmuur van de school, stappen weer op de scooter en rijden weg.

De politie onderzoekt of er een verband is met de explosie bij een synagoge in Rotterdam en de explosie bij een kantoorpand op de Zuidas in de nacht van zondag op maandag.

