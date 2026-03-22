Nieuwe aanvallen op Israël, schade en slachtoffers gemeld

epa12840294 A view of damage at the scene of a direct hit of an Iranian missile in Arad, Israel, 22 March 2026. According to a Magen David Adom (MDA) ambulance service spokesperson, 88 people where treted and transferred to hospitals. Among them are 10 patients in serious condition, 13 patients in moderate condition, 48 patients in mild condition, and 4 patients suffering from anxiety symptoms. EPA/ABIR SULTAN
Er worden nieuwe aanvallen op Israël gemeld. Israëlische media spreken van minstens drie raketaanvallen vanuit Iran. Deze zouden allemaal zijn onderschept. De Israëlische krijgsmacht meldt dat er zeker één dode is gevallen in het noorden van het land, bij een vermoedelijke aanval van Hezbollah.

De krijgsmacht meldt op X dat er schade is en dat er slachtoffers zijn. De aanval wordt nog onderzocht. Het lijkt erop dat een antitankraket op twee voertuigen is neergekomen. Die vlogen daarna in brand.

Hezbollah verklaart een „verzameling Israëlische vijandelijke soldaten” te hebben beschoten. Het is het eerste Israëlische dodelijke slachtoffer vanuit Libanon sinds de gevechten met Hezbollah op 2 maart begonnen.

Op meerdere plekken in Israël ging het luchtalarm af en moesten inwoners schuilen.

