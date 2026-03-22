Nieuwe aanvallen op Israël, schade en slachtoffers gemeld

Er worden nieuwe aanvallen op Israël gemeld. Israëlische media spreken van minstens drie raketaanvallen vanuit Iran. Deze zouden allemaal zijn onderschept. De Israëlische krijgsmacht meldt dat er zeker één dode is gevallen in het noorden van het land, bij een vermoedelijke aanval van Hezbollah.

De krijgsmacht meldt op X dat er schade is en dat er slachtoffers zijn. De aanval wordt nog onderzocht. Het lijkt erop dat een antitankraket op twee voertuigen is neergekomen. Die vlogen daarna in brand.

Hezbollah verklaart een „verzameling Israëlische vijandelijke soldaten” te hebben beschoten. Het is het eerste Israëlische dodelijke slachtoffer vanuit Libanon sinds de gevechten met Hezbollah op 2 maart begonnen.

Op meerdere plekken in Israël ging het luchtalarm af en moesten inwoners schuilen.

ANP

