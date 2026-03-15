De Financiële fout van Felix (35): ‘Schoot het vrijgezellenfeest van mijn broertje voor, maar heb pas de helft terug’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Felix (35), die het vrijgezellenfeest van zijn broertje organiseerde en na een halfjaar pas de helft van het geld terug heeft gekregen. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Felix (35): „Mijn broertje ging trouwen en als zijn oudere broer vond ik dat ik het vrijgezellenfeest moest organiseren. Het moest een weekend worden om nooit te vergeten. Samen met zes van zijn beste vrienden besloten we naar Parijs te gaan. Mooie stad, goed eten, leuke clubs: alles erop en eraan.

Iedereen was enthousiast. In de groepsapp werd geroepen: ‘Regel jij het? Dan betalen wij je meteen terug.’ Dat leek me het makkelijkst. Dan hoefden we niet alles zes keer te boeken en voorkwamen we gedoe ter plekke. Dus ik schoot het wel even voor.

Alles op mijn rekening

Ik boekte voor het vrijgezellenfeest de vluchten, drie hotelkamers, een luxe diner, een boottocht over de Seine en een avond uit. Ook betaalde ik de trein van het vliegveld naar het centrum en een paar activiteiten overdag. In totaal was ik 3000 euro kwijt. Best een bedrag, maar ik dacht: dat komt goed, iedereen maakt zijn deel gewoon over.

Het weekend zelf was fantastisch. Mijn broer straalde. We hebben gefeest, gegeten en ontzettend gelachen. Precies wat je wilt bij een vrijgezellenfeest. Op dat moment voelde het het geld meer dan waard.

Betaalverzoeken

Toen we na het vrijgezellenfeest weer terug in Nederland waren, heb ik alles netjes op een rijtje gezet en betaalverzoeken gestuurd. Een paar betaalden meteen. Drie anderen zeiden dat ze het ‘later die week’ zouden doen. We zijn nu zes maanden verder en ik heb van die drie mannen nog steeds geen cent gezien. In de groepsapp reageert iedereen vrolijk, maar als ik het over het geld heb, blijft het stil. Of ik krijg een ‘oh ja, komt eraan!’ Dat ‘komt eraan’ duurt inmiddels al een halfjaar.

Het gaat om ruim 1500 euro dat ik nog moet krijgen. Dat is voor mij gewoon veel geld. Maar het voelt ook ongemakkelijk om er steeds achteraan te zitten. Het was tenslotte een vrijgezellenfeest voor mijn broertje. Ik wil niet de zeurpiet zijn die geld belangrijker maakt dan de gezelligheid. Tegelijkertijd vind ik het niet normaal dat ik dit bedrag maar moet laten zitten. Als iemand anders had voorgeschoten, had ik het direct terugbetaald. Het was een prachtig vrijgezellenweekend. Maar elke keer als ik aan Parijs denk, denk ik ook aan dat openstaande bedrag op mijn rekening. En dat voelt toch een stuk minder feestelijk.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Felix deed wat veel mensen zouden doen: hij nam de leiding op zich, schoot alles voor en vertrouwde erop dat het wel goed zou komen. Heel vaak gaat dat ook goed. Tot een paar mensen denken: het komt me nu niet zo goed uit. En dan speel jij ineens voor bank, voor mensen die je eigenlijk niet eens zo goed kent.

Geen afspraken gemaakt

Het probleem hier is niet het vrijgezellenfeest. Het probleem is dat er vooraf geen harde financiële afspraak is gemaakt over het moment van terugbetalen. Er werd wel gezegd: ‘meteen’, maar in een groepsapp is dat niet een duidelijk volmondig akkoord van iedereen.

Kom je ooit in zo’n situatie terecht? Dan is de makkelijkste manier om dit te voorkomen: schiet het niet volledig voor. Of in elk geval niet zonder dat het geld al (deels) binnen is. Je kunt bijvoorbeeld vooraf het afgesproken budget verzamelen op één rekening en vanuit daar boeken. Dan draag je samen de verantwoordelijkheid.

Ben je iets te enthousiast geweest in je ‘ja’, dan kun je het volgende doen:

1. Spreek vóórdat je boekt een betaaldeadline af

‘Ik schiet het wel voor’ is prima. Maar koppel er altijd iets aan vast: iedereen maakt vóór datum X zijn deel over, anders wordt er niet geboekt. Dan is het helder. Geen geld binnen? Dan geen reservering. Dat klinkt streng, maar het voorkomt dit soort situaties.

2. Maak het concreet

Stuur geen losse herinneringen in de groepsapp. Stuur een duidelijke, persoonlijke boodschap: “Jongens, ik heb nog X bedrag openstaan. Ik wil dit graag vóór [datum] afgerond hebben”, of: “Hi, ik heb nog X bedrag van je openstaan. Kun je dat voor [datum] overmaken?” Gewoon helder.

3. Zie dit niet als zeuren, maar als financieel volwassen gedrag

Je hebt niemand getrakteerd. Je hebt voorgeschoten. Dat is iets anders. Het is eigenlijk gekker dat iemand zes maanden wacht met betalen, dan dat jij om je geld vraagt.

4. Leer hiervan voor de toekomst

Wil je nog eens iets organiseren? Werk dan met vooraf innen. Eerst betalen, dan boeken. Dat haalt de sociale druk bij jou weg en legt de verantwoordelijkheid waar die hoort: bij iedereen zelf.

Het ongemak zit niet in het geld. Het zit in de angst om de sfeer te verstoren. Maar laten we eerlijk zijn: de sfeer wordt niet verpest door iemand die om zijn geld vraagt. Die wordt verpest door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. En jij kunt daar prima vriendelijk én duidelijk een grens in stellen.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

