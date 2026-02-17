Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Annemarie van Gaal snapt niets van sommige namen als nieuwe minister: ‘Er is gek gerommeld’

Het nieuwe kabinet van Rob Jetten wordt maandag beëdigd, maar er zijn soms vraagtekens bij welke mensen nu minister worden. In ieder geval bij Annemarie van Gaal. De columnist en ondernemer sprak in Nieuws van de Dag als opiniemaker gisteravond haar verbazing over sommige namen uit.

Annemarie van Gaal schuift vaker aan bij Nieuws van de Dag. Zo opperde zij eind vorig jaar nog dat Nederlanders met een uitkering arbeidsmigranten zouden kunnen vervangen. Gisteren ging het erover dat het nog voor de start rommelt in kabinet D66 / CDA / VVD. Beoogd staatssecretaris van Financiën Nathalie van Berkel (D66) trok zich terug omdat er onjuistheden op haar cv waren gevonden.

‘Gek gerommeld met namen als minister, heel jammer’

Maar in het SBS6-programma ging het om de nieuwe namen die maandag op het bordes van koning Willem-Alexander als minister worden gepresenteerd. Annemarie van Gaal fronste haar wenkbrauwen (of Rob Jetten er iets mee doet is natuurlijk een tweede): „Het lijkt net alsof de kennis van het domein waarvoor jij verantwoordelijk bent, de meest overschatte eigenschap is. Er is heel gek gerommeld met mensen op posities en dat vind ik zo ongelooflijk jammer. Ik vind het heel goed dat er mensen van buiten komen, de politiek is wel toe aan een beetje frisse wind. Jette zegt ook telkens ‘een frisse ploeg’. Maar ze hebben het een beetje gemixt en mensen die van buiten komen op hele gekke posities gezet. Mensen van binnen hebben ze op een rare manier doorgeschoven.”

‘Geweldige vrouw van het leger’ op volkshuisvesting

Eén minister wordt specifiek benoemd: Elanor Boekholt-O’Sullivan als D66-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zij is de eerste vrouwelijke luitenant-generaal bij de Nederlandse krijgsmacht. Annemarie van Gaal: „Geweldige vrouw, zij heeft de hoogste rang binnen Defensie bereikt. Weet alles van strategische oorlogsvoering, militaire operaties en een wapenarsenaal. Zij heeft haar hele leven binnen Defensie gewerkt en zou perfect zijn als minister van Defensie. Wat doen we? Die zetten we op Volkshuisvesting. Ze weet niks.” Presentator Pim Sedee: „Misschien kan ze als een kanon die honderdduizend woningen gaan plannen.” Nog een gast: „Met militaire precisie.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

