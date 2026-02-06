Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hier moeten (nieuwe) huiseigenaren op letten bij de belastingaangifte

Ruim 200.000 mensen kochten afgelopen jaar voor het eerst een huis, bovenop de meer dan 7 miljoen Nederlanders die al een koopwoning hebben. Voor al die huiseigenaren kan de aangifte inkomstenbelasting ingewikkelder zijn dan anders. Hoe werkt dat precies? En waar kun je hulp krijgen als je er niet uitkomt?

Tussen 1 maart en 1 mei is het weer tijd voor de belastingaangifte. In totaal gaat het om zo’n 10,5 miljoen mensen die de aangifte moeten invullen. Een goede voorbereiding is belangrijk, zeker als er iets is veranderd in je persoonlijke situatie. Denk aan de aankoop van een woning, een verbouwing, zorgkosten of het beëindigen van een relatie. Da t kan allemaal invloed hebben op je belastingaangifte. Overigens pakt de waterschapsbelasting dit jaar iets gunstiger uit voor huiseigenaren.

In de video hierboven zie je wat er gebeurt als je geen aangifte inkomstenbelasting doet.

Hypotheek en aftrekposten

Wie in 2025 een huis kocht en aan de voorwaarden voldoet, mag bepaalde kosten eenmalig aftrekken. Dat zijn zogenaamde aftrekposten. Het gaat onder meer om de kosten voor het afsluiten van de hypotheek, zoals notariskosten en advieskosten. Ook de hypotheekrente mag worden afgetrokken.

Daarvoor zijn wel de juiste documenten nodig. Denk aan de factuur van de notaris, de WOZ-beschikking van de woning en het jaaroverzicht van de hypotheek. Een compleet overzicht van benodigde stukken is te vinden via de website van de Belastingdienst.

Online aangiftechecklist

Om niets over het hoofd te zien, is het verstandig vooraf de online aangiftechecklist in te vullen. Daarmee krijg je inzicht in welke aftrekposten voor jouw situatie gelden. Ook kun je daar zien welke gegevens je moet verzamelen.

Belastingaangifte doen kan best ingewikkeld zijn. Als je er niet uit komt, dan kun je hulp vragen aan iemand in je omgeving of professionele ondersteuning inschakelen. De Belastingdienst biedt hulp online, telefonisch en fysiek, op belastingkantoren en bij steunpunten. In maart en april organiseren ook bibliotheken en buurtcentra in het hele land hulpbijeenkomsten voor het doen van aangifte.

