Letschert en Vijlbrief worden minister voor D66 in nieuw kabinet

DEN HAAG - Informateur Rianne Letschert tijdens een debat in de Tweede Kamer over het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA en het eindverslag van informateur Rianne Letschert. JEROEN JUMELET / ANP
D66 draagt Rianne Letschert en Hans Vijlbrief voor als ministers in het aanstaande minderheidskabinet. Letschert wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat heeft D66 vrijdagmiddag bekendgemaakt. De invulling van de overige kabinetsposten volgt later, aldus de partij.

