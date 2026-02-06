Letschert en Vijlbrief worden minister voor D66 in nieuw kabinet
D66 draagt Rianne Letschert en Hans Vijlbrief voor als ministers in het aanstaande minderheidskabinet. Letschert wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat heeft D66 vrijdagmiddag bekendgemaakt. De invulling van de overige kabinetsposten volgt later, aldus de partij.
ANP