Deze kosten kun je terugkrijgen bij je belastingaangifte

De jaarlijkse belastingaangifte voelt voor veel mensen als een flinke en vooral saaie klus. Maar wist je dat het je ook geld kan opleveren? Er zijn namelijk allerlei kosten die je kunt terugkrijgen.

Veel aftrekposten blijven onbenut, simpelweg omdat mensen niet weten dat ze er recht op hebben. Lees verder en ontdek welke kosten je mogelijk kunt aftrekken bij de belastingaangifte van 2025 en hoe je optimaal gebruikmaakt van de fiscale regels.

Als je in Nederland woont, wordt er automatisch inkomstenbelasting ingehouden op je salaris of uitkering. De meeste mensen zijn daarnaast verplicht om belastingaangifte te doen. Maar hoe werkt dat precies, en hoe kun je dit slim aanpakken?

Elke maand betaal je loonheffing en sociale premies over je inkomen, uitkering of pensioen. Het jaar daarop doe je belastingaangifte over het voorgaande jaar. De Belastingdienst controleert vervolgens of je te veel of te weinig hebt betaald. Afhankelijk van de uitkomst krijg je geld terug of moet je bijbetalen.

Een goede belastingaangifte begint met het verzamelen van de juiste gegevens – zowel van jezelf als, indien van toepassing, je partner. Begin op tijd met het ordenen van documenten en zorg dat je alle inloggegevens bij de hand hebt. Dit maakt het proces een stuk eenvoudiger. Het Nibud biedt handige stappenplannen om je administratie op orde te houden, zowel individueel als gezamenlijk. De Belastingdienst vult veel gegevens vooraf in, maar controleer deze goed. Vooral bij veranderingen in je persoonlijke situatie kunnen er fouten insluipen.

Wanneer moet je belastingaangifte doen?

Je belastingaangifte kan vanaf 1 maart en moet uiterlijk 1 mei worden ingediend bij de Belastingdienst. Heb je meer tijd nodig? Dan kun je uitstel aanvragen. Doe je aangifte vóór 1 april, dan ontvang je uiterlijk 1 juli bericht van de Belastingdienst. Ook wordt een eventuele teruggave sneller uitbetaald.

Als je een aangiftebrief van de Belastingdienst ontvangt of een melding krijgt in je berichtenbox op mijnoverheid.nl, ben je verplicht om aangifte te doen. Heb je geen bericht gekregen? Dan kan het alsnog slim zijn om aangifte te doen, bijvoorbeeld als je recht hebt op aftrekposten. Dit geldt vooral voor ouderen en chronisch zieken. Ook als je toeslagen ontvangt, kan aangifte doen financieel voordelig zijn.

Aftrekposten bij belastingaangifte: kosten terugkrijgen

Sommige uitgaven kun je aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor het bedrag waarover je belasting moet betalen lager wordt. Hieronder vind je enkele belangrijke aftrekposten voor 2025:

1. Hypotheekrente

Als huiseigenaar kun je bepaalde kosten voor je woning aftrekken, zoals de hypotheekrente en periodieke erfpachtbetalingen. Hoeveel hypotheekrente je mag aftrekken en onder welke voorwaarden, hangt af van de geldende belastingregels.

2. Zorgkosten die je niet vergoed kreeg

Veel mensen weten dat zorgkosten aftrekbaar kunnen zijn, maar niet alle kosten worden standaard meegenomen. Heb je in 2024 veel zorgkosten gemaakt? Dan kun je deze aftrekken, mits ze niet door je zorgverzekering zijn vergoed. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, check daarvoor de website van de Belastingdienst.

Let op: er geldt een drempelbedrag, dus alleen de kosten boven dat bedrag zijn aftrekbaar.

3. Reiskosten voor werk

Als je met het openbaar vervoer naar je werk reist, mag je onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken van je inkomen. Als je een vergoeding van je werkgever krijgt voor het openbaar vervoer, moet je die eerst van het totale bedrag aan ov-kosten aftrekken.

4. Ouderenkorting

Voor het belastingjaar 2024 geldt dat AOW-gerechtigden met een verzamelinkomen tot 44.770 euro recht hebben op een ouderenkorting van 2010 euro. Bij een verzamelinkomen tussen 44.770 euro en 58.170 euro wordt de ouderenkorting afgebouwd met 15 procent van het bedrag boven 44.770 euro. Bij een verzamelinkomen boven 58.170 euro vervalt de ouderenkorting volledig.

In de loonheffingstabellen is met deze korting geen rekening gehouden, omdat de Belastingdienst niet op de hoogte is van eventuele aanvullende inkomsten naast de AOW-uitkering, zoals bijverdiensten. Als er geen extra inkomsten zijn, betekent dit dat er te veel loonheffing is ingehouden. Dit bedrag kun je terugkrijgen door na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting te doen. Let op dat de ouderenkorting wordt toegepast op het verzamelinkomen, wat het totaal is van de inkomsten en aftrekposten in de drie boxen, zonder verrekenbare verliezen over vorige jaren.

5. Extra kosten door ziekte of handicap

Heb je een handicap of ben je mantelzorger? Dan kunnen er extra aftrekposten zijn, zoals:

Aanpassingen aan de woning (bijv. traplift).

Kosten voor hulp in huis als je niet alles zelf kunt doen.

Specifieke vervoerskosten vanwege een beperking.

Hoe haal je het meeste uit je belastingaangifte?

Om optimaal gebruik te maken van de aftrekposten, houd je bij je belastingaangifte rekening met het volgende:

Bewaar alle bonnetjes en facturen : zonder bewijs kun je geen aftrek claimen.

: zonder bewijs kun je geen aftrek claimen. Gebruik online belastingtools : er zijn diverse websites en programma’s die helpen bij het berekenen van aftrekposten.

: er zijn diverse websites en programma’s die helpen bij het berekenen van aftrekposten. Vraag advies aan een belastingadviseur : vooral bij complexe kosten kan professioneel advies lonen.

: vooral bij complexe kosten kan professioneel advies lonen. Doe op tijd aangifte: hoe eerder je het regelt, hoe sneller je eventueel geld terugkrijgt.

Met deze tips haal je hopelijk het maximale uit je belastingaangifte in 2025. Controleer goed welke kosten je hebt gemaakt en of je recht hebt op aftrek. Misschien levert het je een mooie meevaller op.

