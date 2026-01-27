Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goed nieuws voor huiseigenaren: waterschapsbelasting pakt gunstiger uit

Huiseigenaren krijgen dit jaar wat meer lucht bij de waterschapsbelasting. Door nieuwe tarieven gaan bedrijven voortaan meer betalen dan huishoudens. Daarmee komt er een einde aan jaren waarin vooral huishoudens opdraaiden voor stijgende waterschapslasten.

De waterschapsbelasting wordt duurder, schreef Metro eerder. Het verhogen van de tarieven is volgens de koepelorganisatie onvermijdelijk en noodzakelijk om in Nederland veilig en gezond te kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Wel stijgen de kosten minder hard dan in de afgelopen jaren.

Nu is er dus goed nieuws voor eigenaren van woningen: uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis, dat alle 21 waterschappen bekeek, blijkt dat in 2026 overal hogere tarieven gelden voor bedrijfspanden dan voor woningen.

Waterschapsbelasting pakt gunstig uit door onderscheid

Door nieuwe wetgeving moeten waterschappen vanaf dit jaar onderscheid maken tussen woningen en bedrijfspanden in de tarieven voor de ‘watersysteemheffing gebouwd’. Vereniging Eigen Huis maakte zich jarenlang hard voor deze wetswijziging.

„De WOZ-waarde bepaalt hoeveel watersysteemheffing je betaalt. De waarde van bedrijfspanden is de afgelopen tien jaar bijna gelijk gebleven, maar de waarde van woningen is bijna verdubbeld. Daardoor moesten huiseigenaren steeds meer betalen”, zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

Nog steeds stijging van waterschapslasten

Hoewel de tarieven voor woningen op veel plekken iets zijn gedaald, is dat nog steeds niet genoeg om de flink gestegen WOZ‑waardes te compenseren. De lasten naar aanleiding van de ‘watersysteemheffing gebouwd’ stijgen gemiddeld 9,5 procent voor woningen en 9,7 procent voor bedrijfspanden.

Kremer: „Huiseigenaren zien dus nog steeds een stijging van hun totale waterschapslasten. Maar voor bedrijven is de stijging groter en daarmee is dankzij de tariefdifferentiatie de oneerlijke scheefgroei in waterschapslasten doorbroken.”

💦 Waarom betalen we waterschapsbelasting? Waterschapsbelasting is bedoeld om Nederland te beschermen tegen hoogwater en wateroverlast. De belasting wordt gebruikt om bijvoorbeeld dijken, kades, sloten en plassen te onderhouden. Daarnaast is de waterschapsbelasting bedoeld om Nederlanders te voorzien van voldoende water en te zorgen dat de waterkwaliteit goed blijft. Heb je een laag inkomen, weinig spaargeld, ben je student of heb je een uitkering rond bijstandsniveau? Dan kom je in aanmerking voor kwijtschelding voor de waterschapsbelasting.

Lasten per waterschappen

De totale waterschapslasten bestaan naast de ‘watersysteemheffing gebouwd’ uit de ‘zuiveringsheffing’ en de ‘watersysteemheffing ingezetenen’. De grootste stijgers in totale lasten zijn de waterschappen Hollandse Delta en Vechtstromen, waar inwoners in 2026 respectievelijk 11,6 en 11,1 procent meer betalen. Alleen in waterschap Amstel, Gooi en Vecht dalen de totale lasten (-1,4 procent). Noorderzijlvest en Wetterskip Fyslân zijn de duurste waterschappen met 753 euro en 738 euro aan totale jaarlijkse lasten.

Inwoners van Waterschap De Dommel zijn met 412 euro per jaar het goedkoopst uit. Bij de ‘watersysteemheffing gebouwd’ zijn Waterschap Hollandse Delta en Vechtstromen de grootste uitschieters, met 28,9 en 26,9 procent hogere lasten. De ‘watersysteemheffing ingezetenen’ stijgt met 21 procent het hardst in Hoogheemraadschap Rijnland, terwijl inwoners van Vechtstromen 12,4 procent minder betalen. Voor de zuiveringsheffing geldt de grootste toename in Noorderzijlvest: 18,7 procent.

Vereniging Eigen Huis laat weten de de nieuwe tarieven te verwelkomen „als belangrijke stap naar een rechtvaardig stelsel”. Maar tegelijkertijd wijst de vereniging erop dat „de ongelijkheid uit het verleden blijft bestaan doordat de wijziging geen terugwerkende kracht heeft”.

