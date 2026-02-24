Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aniek (27) heeft ADHD en verkoopt nu een theesoort die haar zelf zo goed helpt

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, bedenkt een ander op haar 25ste in Argentinië om jong en ondernemend te worden. Het overkwam Aniek met haar vriendin Lorence aan de andere kant van de wereld, toen zij Yerba Maté als gezond alternatief voor koffie ontdekten. En thee, want dat verkopen zij vanuit Nederland nu zelf.

Aniek en Lorence zijn nu sinds een jaar de trotse eigenaars en partners van UltiMaté TEA. Letterlijke partners ook, want de liefde in elkaar vonden zij al eerder. Ondertussen noemen zij zich ook met veel plezier ‘de theemeisjes’.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer aan Aniek, de jongste van de twee. Zij kwam er op relatief late leeftijd achter dat ze ADHD heeft, maar de ontdekking van Yerba Maté heeft haar meer rust gebracht. Best handig, als je het zelf verkoopt.

Aniek in Jong en Ondernemend

Naam: Aniek Rademaker

Leeftijd: 27

Geboren in: Baarn

Woont in: Utrecht, samen met Lorence (30, voormalig data-analist)

Functie: sinds een jaar co-founder van UltiMaté TEA. Aniek heeft daarnaast een deeltijdbaan als schoolcoördinator bij Globe Nederland, Lorence werkt fulltime ‘aan de thee’

Aantal medewerkers: geen

Studie na de middelbare school: „Iets heel anders, een bachelor Health & Life Sciences aan de VU in Amsterdam en daarna een master One Health in Utrecht. Het heeft wel allemaal met gezondheid te maken.”

Jong en ondernemend, begin in een pittoresk café

Jullie thee-avontuur begon in Argentinië. Hoe ging dat?

Aniek: „Precies twee jaar geleden waren we daar. Argentinië kenden we nog niet en als gay-koppel vroegen we ons een beetje af hoe we zouden worden ontvangen als we er twee of drie maanden waren. We merkten echter meteen gastvrijheid en openheid van eigenlijk iedereen. We zagen daarbij dat groepen vrienden en families elkaar altijd een drankje doorgaven. Dat zag er gezellig uit en de liefde straalde er vanaf. We vroegen ons af wat het was, omdat we het in Nederland nooit hadden gezien.”

En daar was jullie thee…

„Maté. In een pittoresk café hebben we het zelf besteld en met ons gebrekkige Spaans hebben we er een uur met de eigenaar over gepraat. Vol overgave en passie vertelde hij over de herkomst en wat het de community brengt. Het is in Argentinië niet alleen een superdrankje voor de gezondheid en je energie, maar het brengt mensen ook samen. Terug in Nederland vonden wij dat we hier ook zoiets moesten hebben. In ons land leven mensen individualistisch, we zijn nogal op onszelf. Die Argentijnen die Maté delen en elkaar daarbij op straat spreken, dat sprak ons erg aan. Zo is het begonnen.”

Het ontbreken van de dip is erg prettig, dat ervaar ik nu zelf ook elke dag.

Wat is Maté nu precies?

„Maté komt van het kruid Yerba Maté, dat aan bomen groeit. Daar wordt onder meer thee van gemaakt. Veel mensen drinken koffie. Dat heeft natuurlijk een lekker smaakje en de cafeïne in de ochtend zorgt voor een opkikker. Na de hoge piek volgt echter het diepe dal. Het grote verschil tussen Maté en koffie is dat je van Maté geen energiedip krijgt. Het bevat vitaminen en antioxidanten, waardoor de cafeïne langzamer wordt afgebroken. Het ontbreken van de dip is erg prettig, dat ervaar ik nu zelf ook elke dag.”

Heeft het nog meer gezondheidsvoordelen?

„Daar zijn meerdere onderzoeken naar gaande. Maté is bijvoorbeeld goed voor je spijsvertering, kan zorgen voor minder broze botten, maar zou ook een positieve invloed hebben bij obesitas. Bij dat laatste gaat het wat meer de diepte in, maar dat heeft te maken met het reduceren van vetophopingen en een positief effect op je bloedvaten. En het gezondheidsvoordeel van koffie is ehm… niks eigenlijk.”

Noot vanuit Metro: onlangs is gebleken dat er wél gezondheidsvoordelen kleven aan koffie, maar dat komt vooral door de cafeïne die erin zit.

Aniek kan nu beter omgaan met ADHD

Jij hebt ADHD. Hoe merk je persoonlijk wat je eigen thee doet?

„Als ADHD’er ben ik hyperactief in mijn hoofd en dat vreet veel energie. In de ochtend had ik altijd energie, terwijl het vaatje in de middag wel leeg was. Ik kan de energie nu beter reguleren, ben rustiger in mijn hoofd en kan me beter concentreren. Koffie zorgde zoals eerder gezegd wel voor korte pieken, maar ik zocht iets wat mij langer zou helpen. Dat is door Argentinië zomaar Maté geworden en nu kan ik door een Matémoment om een uur of twee, drie de middag wél goed doorkomen.”

Maken jullie het zelf?

„We importeren de Maté. Omdat we willen uitbreiden gaan we binnenkort terug naar Argentinië om met een aantal boeren te praten. Hier maken we er zelf vijf blends, vijf smaken van en die verkopen we dan via onze webshop en in een aantal fysieke winkels. We staan ook op beurzen, zoals onlangs nog op showUP in Amsterdam. De droom van een eigen winkel hebben we, een eigen plek zou fantastisch zijn. Ons bedrijf grootschalig aanpakken is in elk geval het doel.”

Kun je van de inkomsten al leven?

„Dat nog niet, vandaar mijn deeltijdbaan. Het is zoals zo vaak bij beginnende ondernemers: elke rode cent die we verdienen, stoppen we in het bedrijf.”

Jong en ondernemend of een grijze muis met een koffertje

Waar komt jouw ondernemersbloed om jong en ondernemend te zijn vandaan, zit het in de familie?

„Van mijn moeder, zij is een echte onderneemster. Van kleins af aan heb ik dat gezien. Mijn moeder werkte bij Microsoft en haalde daar te weinig voldoening uit. Zij heeft zich jaren geleden toen aangeleerd om keynote speaker te worden (hoofdspreker op een evenement of congres, red.). Dat doet ze nu internationaal. Mijn moeder werd ondernemer door haar eigen weg te kiezen en haar eigen baas te willen zijn. Ik keek echt tegen haar op en nog steeds wel eigenlijk. Die passie, die overgave en waar je in gelooft in de realiteit proberen te brengen, dat vind ik mooi. Mijn vader had een echte 9 tot 5-baan. Bij hem dacht ik ‘als ik maar niet zo’n grijze muis met een koffertje wordt dat om 08.00 uur vertrekt en met hetzelfde koffertje om half 6 weer thuiskomt’. Verschrikkelijk.”

Dat zal je vader leuk vinden om te lezen.

„Haha, het kan hem gelukkig niet zoveel schelen. Zo zag hij zichzelf ook.”

Wegens ADHD een strakke dagplanning maken

Stel dat je wel je hele dag aan je thee kunt besteden en aan tante Annie op een verjaardag moet vertellen wat je doet, wat zeg je haar dan?

„Omdat ik ADHD heb, moet ik alles eerst op een rijtje hebben. Wat is er allemaal te doen en wat heeft prioriteit? Mijn dag start daarom met het maken van een dagplanning. Anders ga ik van hot naar her, dat werkt niet voor mij. Ik plan zelfs een half uurtje huishoudelijke taken in. Mails beantwoorden is meestal de eerste klus, want de klant is koning. Ik kan niet uren achter een laptop zitten, dus ik verdeel mijn dag een beetje over die mails, samenwerkingscontacten, maar ook kokers vullen, stickers plakken en pakketten wegbrengen. Die afwisseling probeer ik in mijn dagplanning mee te nemen. Ik moet voor het avondeten klaar zijn, want ik ben de koker in huis. Daarna kan ik ook nog wat werk doen, maar onze gezamenlijke regel is: werken tot max 20.00 uur ’s avonds en dan is het ook echt klaar. Ook al is er altijd nog wel iets te doen.”

Ik ben nogal impulsief en denk al snel ‘we gaan het gewoon doen’.

Hebben jullie qua tips en financiën alles zelf moeten uitzoeken, of hebben jullie ook hulp gehad?

„Financiële middelen hebben we niet gekregen, maar we hebben tips verzameld door veel te praten met mensen. Lorence is daar heel goed in. Ik ben nogal impulsief en denk al snel ‘we gaan het gewoon doen’. Lorence kent altijd via via wel iemand die iets eerder heeft gedaan, waaraan zij het nog even kan voorleggen. Natuurlijk heb ik wel veel met mijn moeder gepraat over haar ervaringen. En grappig: we leren veel van de padel-leraar van mijn moeder. Hij heeft les in ondernemerschap gegeven.”

Jong en ondernemend en… gezeik en leren

Als je jong en ondernemend bent, kun je op je pad nog kuilen en hobbels tegenkomen. Heb je die gehad?

„We hebben een keer een hele batch mokken besteld en toen die geleverd werden, was de helft kapot. Daar komt het gezeik eromheen dan nog bij. We hebben ook weleens investeringen gedaan in samenwerkingen met influencers, waar heel weinig uit kwam. Lorence en ik moeten er dan achter komen waarom iets niet lukt. Lag het aan die mensen, de video’s misschien? Je leert ervan en het hoort bij ondernemen. We vullen elkaar goed aan, ook bij tegenslagen. Lorence is rustig, kijkt graag met me mee en zoekt uit of we alles wel hebben gecheckt. Ze heeft meer moeite met telefoontjes plegen, terwijl ik dat helemaal niet heb. Ja, er is een mooie balans.”

Je zei al iets over werken tot max 20.00 uur; voorkomen jullie zo ook dat je door je enthousiasme vervalt in 80-urige werkweken?

„Ja, toch is een 12-urige werkdag niet ongewoon. Verder vinden we het okay om op zaterdag te werken, als het maar binnen de perken blijft. De zondag is heilig, die dag is van ons.”

Als jullie vrij zijn, wat vinden jullie dan leuk om te doen?

„Naar buiten gaan, we houden heel erg van de natuur. We wandelen daarom veel en vinden het ook leuk om te sporten. Als we maar even ‘uit ons hoofd zijn’. Daarnaast gaan we veel op reis, kamperen, en dan het liefst in de bergen. Tijdens het reizen zijn we absoluut geen stadsliefhebbers.”

Wereldrecord bijbaantjes

Heb je voor je jong en ondernemend werd bijbaantjes gehad?

„Mijn vriendinnen lachen me nu vast weer uit, maar daar gaan we: tennislerares voor kleine kinderen, werk voor een organisatie die huurhuizen aanbiedt, accountmanager, badjuffrouw (en grasmaaier en hegsnoeier) bij een buitenzwembad, schoonmaakster bij oudere mensen, ik heb achter de bar gestaan, ben bezorger bij Hello Fresh geweest en ik heb gewerkt voor een evenementenbedrijf. Oh wacht, ik heb ook een zomer de administratie van een windmolenbedrijf gedaan en bij Albert Heijn gewerkt.”

Zit ik er dichtbij als ik zeg dat het iets met je ADHD te maken heeft?

„Zeker. Ik begin ergens met veel enthousiasme aan, maar denk na een tijdje al snel ‘mwah’… Met ons eigen bedrijf is dat gelukkig veel minder.”

Ik focus me dan het liefst op positieve aspecten die iets mogelijk kunnen maken, in plaats van op beren op de weg.

Wat is je levensmotto?

„Ik leef in vertrouwen, niet in angst. Het gaat dan niet per se om mensen, maar meer om alles in het algemeen. Ik twijfel gerust wel over dingen, maar ik focus me dan het liefst op positieve aspecten die iets mogelijk kunnen maken, in plaats van op beren op de weg.”

Als je nu een kleine Aniek zou tegenkomen, die ook jong en ondernemend wil worden, wat zou je haar zeggen?

„Niet denken, gewoon doen. Ik zag voor een baas werken vroeger als iets vreselijks, dus als kleine Aniek dat ook heeft: ga ervoor en ga zelf ondernemen.”

Meer artikelen van de rubriek Jong en Ondernemend lezen?

Ook jouw ondernemersverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Je verhaal in het kort

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties