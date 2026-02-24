Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VN: Nederland moet meer doen voor vrouwenrechten, hier gaat het mis

Nederland moet meer doen voor vrouwenrechten. Dat stelt het VN-comité, dat toeziet op de naleving van het Vrouwenverdrag. Op meerdere punten roept het comité Nederland op tot actie.

Nederland gold internationaal als een land waar de gelijkheid tussen man en vrouw relatief goed is geregeld. Veel vrouwen werken, er zijn voorzieningen voor de kinderopvang. Toch wijst het VN-comité erop dat Nederland op sommige punten achterblijft bij internationale normen. En dat sluit ook aan bij eerdere conclusies en rapporten: zo heeft Nederland een flinke duik omlaag gemaakt als het gaat om gendergelijkheid. Dat bleek uit het Global Gender Gap Report 2025 van het World Economic Forum (WEF).

Aanbevelingen

De VN heeft beoordeeld in hoeverre Nederland voldoet aan het Vrouwenverdrag. Dit verdrag verplicht overheden om discriminatie tegen vrouwen tegen te gaan.

In het rapport komen op achttien gebieden aanbevelingen naar voren. Op vier deelgebieden benadrukt het comité dat er dringend verbetering nodig is. Het gaat om abortus, prostitutie, huiselijk geweld en zorg door vaders.

Huiselijk geweld is gendergerelateerd

De VN wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat huiselijk geweld gendergerelateerd is. De laatste jaren was er veel aandacht voor femicide, wat inhoudt dat een vrouw wordt vermoord omdat zij vrouw is. Documentairemaker Jessica Villerius maakte daar een vierdelige documentaire over.

Een andere, minder zichtbare vorm van geweld is economisch geweld, waarbij vrouwen financieel worden onderdrukt door hun partner. Dat zou volgens het comité ook moeten worden opgenomen in de definitie van huiselijk geweld. Ook zou er betere financiële steun geregeld moeten worden voor vrouwen die uit een gewelddadige relatie stappen. De huidige opvang voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden, vindt het comité ontoereikend.

Prostitutie en sekswerk bij minderjarigen

Nederland moet zich meer inspannen als het gaat om gedwongen prostitutie en sekswerk onder minderjarigen. Daar moet meer ondersteuning voor komen. Ook moeten de meldingsprocedures beter op slachtoffers zijn toegespitst.

De rol van vaders

Tevens vindt het comité het belangrijk dat kinderopvang gratis wordt. Hoewel daar vaker over wordt gesproken, is dat tot nu toe nog niet gerealiseerd in ons land. In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de rol van vaders. Zij zouden moeten worden aangemoedigd om in gelijke mate voor hun kinderen te zorgen. In de praktijk is het soms lastig voor vaders om ouderschapsverlof op te nemen.

De overheid zou volgens het comité moeten voorkomen dat dit belemmeringen oplevert. Met nieuwe wet- en regelgeving moet worden aangemoedigd dat ook vaders voor de kinderen zorgen. Nederland is koploper als het gaat om het aantal vrouwen dat deeltijd werkt; tegelijk werkt dat economische ongelijkheid in de hand.

Abortus

Het rapport draait vooral om Nederland, maar er wordt ook aandacht besteed aan de eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zo is abortus verboden in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het comité adviseert dat de abortuswetgeving daar in lijn wordt gebracht met internationale mensenrechtennormen, op zijn minst voor vrouwen die zijn verkracht, gezondheidsrisico’s lopen of bij wie ernstige afwijkingen zijn geconstateerd bij de foetus.

Nederland wordt verwacht binnen twee jaar te rapporteren over de voortgang, op deze terreinen.

