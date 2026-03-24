Jort (26) filmt sinds hij 10 was en liet de camera nooit meer los: ‘In drie weken in totaal 54 uur in een vliegtuig gezeten’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, besluit een ander om jong en ondernemend te zijn en films voor de zakelijke markt te maken. Jort is dat gelukt, inclusief het bouwen van een nieuw kantoor en het kopen van een huis op zijn 26ste.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer dus aan Jort, die in zo’n beetje heel 2025 zeven dagen per week gewerkt heeft (en niet alleen aan film).

Jort in Jong en Ondernemend

Naam: Jort Deelman

Leeftijd: 26

Geboren in: Apeldoorn

Woont: nog steeds in Apeldoorn

Functie: „Ik vind dat lastig. Natuurlijk ben ik eigenaar/filmmaker van Jort Filmt, maar we zijn een klein team en hebben een platte organisatie.”

Aantal medewerkers: „Twee collega’s, één stagiair en we maken gebruik van een hoop freelancers.”

Studie na de middelbare school: Animatie en Audiovisuele Vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Utrecht

Jong en ondernemend in een zelfgebouwd kantoor

Waarvoor kan ik bij Jort Filmt allemaal terecht?

„Eigenlijk doen we alles op het gebied van videoproductie, in de breedste zin van het woord. Dus van employer branding, campagnes, podcasts, livestreams tot bedrijfsfilms en een festival-aftermovie. Het is altijd voor de zakelijke mark, altijd B2B. We denken daarbij graag creatief mee.”

En daarbij heb je vorig jaar een heel kantoor uit de grond gestampt?

„Volgens mij was het 2023 toen Jort Filmt uit z’n jasje, een huurpand, begon te groeien. Een eigen kantoor-unit leek me wel wat en toen stuitte ik op een nieuwbouwproject. Het bleek dat ik in aanmerking kwam voor een hypotheek, dus heb ik het gekocht in plaats van gehuurd. Dat was een mooie stap. Met mijn vader heb ik het vanaf casco, dus vanaf zo ongeveer niks, verbouwd. Wanden zetten, elektra, afvoer, toiletten, de keuken, we hebben het allemaal zelf gedaan. Daar zijn heel wat avonden en weekenden aan besteed.”



Terug naar vroeger, heb je bijbaantjes gehad?

„Zeker, in een zwembad, achter de frituur, dat soort gekkigheid. En ik heb bij Albert Heijn gewerkt. In het tweede jaar op het Grafisch Lyceum kon ik al met Jort Filmt beginnen, ik zal 16 of 17 zijn geweest. Ik begon snel leuk te verdienen en ben toen bij de supermarkt gestopt. Naast het filmen heb ik nog vier jaar bij een keuken- en sanitairbedrijf gewerkt, in de bezorging. Eigenlijk ben ik daar veel te lang doorgegaan, maar ik vond het gewoon te leuk. Zelfs toen ik mijn eerste personeelslid bij Jort Filmt aannam, werkte ik daar nog op zaterdag.”

Filmen op het voetbalveld, week in week uit

Hoe begon dat filmen, voordat je jong en ondernemend werd?

„Echt jong in ieder geval, kleine Jort van een jaar of 10 stond al langs de kant van het voetbalveld bij zijn broertje. Die was 4, mocht nog niet bij een club, maar wel meedoen aan de World Cup in Apeldoorn. De jongetjes mochten op zaterdag voetballen en speelden dan allemaal voor een land. Ik had nog niets anders te doen en moest met mijn ouders mee om te kijken. Mijn vader filmde het en toen mocht ik ook een keertje, omdat hij wat ging kopen in de kantine. Ik heb de camera vanaf dat moment nooit meer losgelaten.”

Hoe ging dat verder dan?

„Elke zaterdag gingen we mee en we maakten dan een verslagje met een video-edit van mij. Of we het rondmailden of ergens uploadden weet ik eigenlijk niet eens meer. Met vrienden op de basisschool heb ik ook nog een YouTube-serie gemaakt en ikzelf maakte LEGO-filmpjes. Bij die dingen is mijn hobby voor filmen begonnen, al werd het op de middelbare school wat minder. Toen ik een studie moest kiezen, dacht ik aan economie. Mijn ouders zeiden echter: ‘Waarom ga je niet iets met film doen? Je was er toch altijd al mee bezig.’

Gek, ik had daar zelf nooit aan gedacht. In het tweede jaar van die opleiding is Jort Filmt ontstaan. In het begin stond ik nog voor een vrijwilligersvergoeding van 250 euro of zo het hele weekend te filmen, maar ik vond het fantastisch. Wat ik verdiende, gaf ik ook weer uit. Aan een nieuwe camera, dan weer een nieuwe lens of een laptop, dat soort dingen. Zo heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken, ja, ik zag het echt als een hobby in het begin. Ik had nooit gedacht dat dat kon en dat ik er ook succesvol in kon worden. En tja, op een gegeven moment heb je dan geen hobby meer, haha.”

‘Ik mag echt niet klagen’

Kun je van Jort Filmt goed leven inmiddels?

„Jazeker. Het kantoor is er gekomen door de bank, maar dan moet je natuurlijk wel goede cijfers kunnen overleggen. En sinds vorig jaar hebben we ook een leuk huis. Ik mag echt niet klagen en het is boven mijn verwachting zoals het nu gaat.”

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan, zat het er altijd al in of door die hobby juist niet?

„Dat blijft voor mezelf een grote vraag. Ik heb niet echt mensen in mijn familie die me hebben geïnspireerd om te gaan ondernemen en een eigen zaak hebben gehad.”

Ik was nog maar 19 of 20 toen ik bij een businessclub in Apeldoorn ging. Na mij was het jongste lid 35 jaar volgens mij.

Als je aan tante Annie op een verjaardag moet vertellen wat je op een dag zoal doet, wat zeg je die tante dan?

„Eerst was het altijd elke dag films maken, editen, een film opleveren. Nu heb ik veel meer taken, zoals acquisitie (het werven van klanten, red.), boekhouding, factureren, creatief meedenken met partijen. Het is nu echt ondernemertje spelen, zeg maar. Maar als het kan, dan ga ik het liefst filmen.”

Jong en ondernemend in de netwerkontbijtclub

Het je veel tips en misschien financiële hulp gehad om jong en ondernemend te kunnen zijn, of heb je alles zelf geregeld?

„Ik heb veel zelf gedaan, maar qua financiën heb ik wat steun van mijn ouders gehad, leningen voor de eerste camera’s bijvoorbeeld. En ik heb wel hulp gehad van mensen die ervaring hebben. Ik was nog maar 19 of 20 toen ik bij een businessclub in Apeldoorn ging. Na mij was het jongste lid 35 jaar volgens mij. Ze vonden het allemaal wel lachen, zo’n jonge gast erbij, en dat ik zei: ‘Ik ga het wel even doen.’ Ik heb uit de club veel kennis en een netwerk kunnen halen. Ze zagen me hard werken en leuke ideeën hebben, dus anderen dachten ‘kom dan bij ons maar eens een mooi filmpje maken, laat maar zien wat je kan’. Het was een groep van zo’n dertig ondernemers en elke donderdag kwamen we als netwerkontbijtclub om half 7 bij elkaar.”

Half 7???

„Ja, want dan ben je om half 9 klaar en kun je daarna aan je werk beginnen. Dat was het idee.”

Zeven dagen per week gewerkt, acht maanden lang

Als je jong en ondernemend bent, kun je een pad vol kuilen en hobbels bewandelen. Hoe is jouw pad geweest?

„Als ondernemer kom je een hoop dingen tegen en gaat er ook weleens wat mis. Voor de eerste keer personeel aannemen, dat vond ik een spannende periode. Als dat een keer niet goed gaat, zie ik het nooit als een echte tegenslag. Ik heb er zelf voor gekozen om dit te gaan doen en dan komen daar moeilijke dingen bij kijken. Als ik mensen om me heen spreek, hebben we allemaal wel een keer een klant of opdrachtgever gehad die slecht betaalt. Volgens mij is dat normaal, iedereen heeft dat. Het ging niet allemaal van een leien dakje, maar ik kan ook geen hele rare dingen opnoemen.”

Jong en ondernemend én klusser

Als jonge ondernemer kun je de neiging hebben om meteen 80 uur per week te gaan werken. Hoe is dat bij jou geweest?

„Ik werk volgens mij meer dan gemiddeld. Maar laat ik het dan maar niet over het afgelopen jaar hebben, bij uitstek het meest bijzondere jaar tot nu toe. Half april kregen we de sleutel van ons kantoor. Vanaf dat moment heb ik acht maanden lang elke dag met mijn vader, die ook een fulltime baan heeft, geklust. Overdag werkten we, half zes kwam ik thuis en had mijn vriendin gekookt en dan gingen we ’s avonds van half 7 tot 11 uur klussen. Elke dag. In het weekend deden we dat van half 9 tot een uur of 5, 6. Ondertussen had ik ook klussen in het buitenland, waarvoor ik de hele wereld overgevlogen ben. Ik moest films maken voor een Nederlands bedrijf met buitenlandse vestigingen en reisde daarvoor naar Nigeria, Vietnam en Mexico. Ik heb toen in drie weken in totaal 54 uur in een vliegtuig gezeten.”

Normaal ziek in december, nu niet

Je bent niet ingestort in 2025?

„Nou, we hebben wel wat veel in één jaar gepropt met werk en het kantoor. In december ging het lampje een beetje uit, mijn kaarsje brandde niet meer zoals het normaal brandt. Gelukkig kon ik toen opladen en inmiddels ben ik weer helemaal bijgekomen. Normaal ben ik aan het einde van het jaar ziek, maar nu heb ik rustig afgebouwd.”

Je gaf eerder aan dat je plotseling geen hobby meer had, maar werk. Als je nu vrije tijd hebt, is er inmiddels een nieuwe hobby?

„Mijn nieuwe hobby is klussen. Haha, écht waar. Ik haal daar heel veel plezier uit, vooral samen met mijn vader vind ik dat heel leuk om te doen. Door het nieuwe kantoor is het alleen nog maar meer geworden. Ja, daar geniet ik oprecht van.”

Mijn levensmotto is eigenlijk: het gaat gewoon lukken, ik fiks het wel.

‘Het gaat gewoon lukken’

Wat is je levensmotto?

„Overal positief instaan, gas erop en we zien wel waar we uitkomen. Eerlijk gezegd heb ik voor Jort Filmt nooit echt een plan gehad, ik ging er gewoon voor. Bij dat kantoor ook, dan zie ik een nieuwbouwproject en denk ik ‘gaaf, dat gaan we doen’. Dat levensmotto is eigenlijk: het gaat gewoon lukken, ik fiks het wel.”

Als je nu in Apeldoorn een kleine Jort tegenkomt die ook jong en ondernemend wil zijn, wat zeg je hem dan?

„Vraag je niet af wat er allemaal voor je ligt, want voor je het weet zit je waar ik nu zit. Bij mij zijn de afgelopen zes jaar voorbijgevlogen. Ik heb nooit plezier gehaald uit school, want ik ben zo dyslectisch als het maar kan. Pas na die tijd werd het mooi voor mij. Tegen kleine Jort zeg ik daarom vooral: geniet ervan.”

