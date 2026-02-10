Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel kopjes koffie of thee (met cafeïne) per dag zijn goed voor je, blijkt uit onderzoek

Een kopje koffie of thee in de ochtend is voor veel een lekkere manier om de dag te straten. Het is warm, smaakt goed én maakt je wakker. Maar wist je dat er nog meer voordelen aan dat warme bakkie in de ochtend zitten? Uit nieuw onderzoek blijkt dat het drinken van koffie én thee met cafeïne samenhangt met een lager risico op cognitieve achteruitgang op latere leeftijd.

De studie, die gisteren is gepubliceerd in het medische tijdschrift JAMA, laat zien dat mensen die dagelijks twee tot drie koppen koffie of één tot twee koppen thee drinken, juist op de lange termijn een betere cognitieve gezondheid hebben.

Groot, langdurig onderzoek

De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 130.000 deelnemers uit twee grote en langdurige onderzoeken: de Nurses’ Health Study en de Health Professionals Follow-up Study. Uit die analyse blijkt dat mensen die op middelbare leeftijd regelmatig koffie dronken, later ongeveer 18 procent minder kans hadden om dementie te ontwikkelen. Voor theedrinkers lag dat risico 14 procent lager.

Het beschermende effect werd niet gezien bij cafeïnevrije koffie of thee. Dat suggereert dat cafeïne mogelijk een belangrijke rol speelt bij dit effect, zegt hoofdauteur Daniel Wang, universitair hoofddocent voeding aan de Harvard School of Public Health.

Geen reden om extra koffie te drinken

Eerder onderzoek liet al zien dat koffie en thee met cafeïne in verband worden gebracht met gezonder ouder worden en een lager risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten.

Toch waarschuwen experts om de resultaten niet te overschatten. Een cardioloog uit het onderzoek benadrukt dat de uitkomsten geen reden zijn om extra cafeïne te gaan gebruiken. „Het belangrijkste is dat mensen hun dagelijkse kop koffie niet hoeven te schrappen om gezond ouder te worden”, zegt hij. „Maar meer is niet per se beter.”

Gezondheidswinst zit niet alleen in cafeïne

Voedingswetenschapper Sara Mahdavi is het daarmee eens: volgens haar zou niemand moeten beginnen met koffie drinken, puur om het brein te beschermen. Mensen met angstklachten, slaapproblemen of hartritmestoornissen moeten volgens haar juist voorzichtig zijn met cafeïne.

Volgens experts zit de mogelijke gezondheidswinst bovendien niet alleen in cafeïne. Koffie bevat honderden bioactieve stoffen die invloed hebben op ontstekingen, bloeddruk en oxidatieve stress, processen die een rol spelen bij veroudering.

Gezonder ouder worden door koffie

Het is niet het eerste onderzoek dat aantoont dat koffie meer doet dan je alleen wakkerder maken. Onderzoekers van de Queen Mary University in Londen ontdekten vorig jaar dat cafeïne een oeroud verdedigingsmechanisme in je cellen activeert. Bijzonder? Ja. En vooral bijzonder handig, want het zou kunnen verklaren waarom koffiedrinkers vaak gezonder oud worden.

