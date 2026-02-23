Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van roddelen tot eindeloze meetings: aan deze collega’s ergeren Nederlanders zich het vaakst

Je ziet ze soms meer dan je vrienden: je collega’s. Het is dan ook niet zo gek dat tweederde van de werkenden hun collega’s ziet als vrienden. Maar de werkvloer is óók een bron van frustratie. Uit onderzoek van Cvster onder 1325 Nederlanders blijkt dat vooral negativiteit de sfeer verpest.

Maar wat is nu de grootste ergernis? Dat blijkt constant klagen te zijn.

Klagende en roddelende collega’s het meest irritant

Bijna drie op de tien vrouwen noemen een negatieve houding of aanhoudend geklaag als hun grootste frustratie op het werk. Mannen lijken op dit punt iets toleranter, maar hebben weer minder geduld voor inefficiëntie. Ruim één op de zes mannen stoort zich vooral aan onnodig lange of zinloze meetings.

En roddelen? Dat staat bij zowel mannen als bij vrouwen in de top drie van irritaties. Dat geldt vooral bij jongeren tussen de 18 en 29 jaar. Zij noemen vooral het ‘roddelcircuit’ als grote ergernis. Dus dat roddelen bij de koffiehoek kun je misschien beter even achterwege laten.

Type werk en leeftijd speelt een rol

Het type werk speelt een duidelijke rol in wat mensen stoort. Werknemers met een kantoorbaan ergeren zich het meest aan overbodige vergaderingen. Daarnaast blijkt lawaai een grote stoorzender: hard praten of luid bellen wordt op kantoor vier keer zo vaak als irritant ervaren.

In sectoren buiten kantoor, zoals de zorg of de bouw, liggen de frustraties anders. Daar storen werknemers zich vaker aan roddels en aan een rommelige werkplek.

Ook leeftijd maakt verschil. Naarmate werknemers ouder worden, groeit juist de frustratie over vergaderdruk. Onder zeventigplussers die nog werken, staat te veel vergaderen zelfs met stip op één.

Collega’s toch ook vaak vrienden

Wel zagen de onderzoekers van Cvster dat, ondanks alle irritaties, de band tussen veel collega’s hecht is. Driekwart van de twintigers beschouwt één of meerdere collega’s als echte vrienden. Bij andere leeftijdsgroepen ligt dat percentage iets lager, maar nog altijd zegt ruim de helft van de werkenden met meerdere collega’s bevriend te zijn.

Volgens Cvster is die onderlinge band cruciaal voor werkplezier. Uit eerder onderzoek van het platform bleek dat meer werkplezier voor ruim een kwart van de Nederlanders een belangrijke reden is om van baan te wisselen. Alleen een hoger salaris wordt nog vaker genoemd als motivatie om ander werk te zoeken.

