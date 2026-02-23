Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brandstichtingen en code rood: dit is er aan de hand in Mexico

De dood van El Mencho, leider van het beruchte Jaliscokartel, heeft Mexico in een staat van maximale paraatheid gebracht. Met het wegvallen van de oprichter van een van de machtigste criminele organisaties ter wereld dreigt een machtsvacuüm en mogelijk een nieuwe golf van geweld.

De grote vraag in het land: wat betekent dit voor de veiligheid op straat?

Brandende voertuigen en stilgelegd vliegverkeer in Mexcio

De eerste uren na de dood van de 59-jarige Nemesio Rubén Oseguera Cervantes lieten direct onrust zien. In zeker vijftien van de 32 Mexicaanse staten werden wegen geblokkeerd met brandende voertuigen. Tankstations en winkels gingen in vlammen op.

De Amerikaanse ambassade riep burgers in meerdere staten op om binnen te blijven. Op verschillende luchthavens werd het vliegverkeer deels stilgelegd. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseerde Nederlanders in bepaalde regio’s om hun hotel of woning niet te verlaten.

Het onderstreept de invloed van het Jaliscokartel, dat actief is in ruim 700 gemeenten verspreid over het land.

Wat is het Jaliscokartel? Het Jaliscokartel, officieel bekend als het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), is een van de machtigste en gewelddadigste criminele organisaties van Mexico. Het kartel ontstond rond 2010 in de staat Jalisco en groeide in korte tijd uit tot een internationale speler in de drugshandel. De organisatie houdt zich vooral bezig met de productie en smokkel van methamfetamine en cocaïne naar de Verenigde Staten en Europa. Het kartel staat bekend om zijn paramilitaire aanpak, zware bewapening en extreme geweld tegen rivalen en veiligheidstroepen. In grote delen van Mexico heeft het een sterke invloed op lokale gemeenschappen en illegale economieën.

Code rood in Jalisco

De zwaarste impact is zichtbaar in Jalisco, waar het kartel zestien jaar geleden werd opgericht. Gouverneur Pablo Lemus riep de bijna negen miljoen inwoners op om binnen te blijven. De veiligheidssituatie werd opgeschaald naar code rood.

Openbaar vervoer kwam grotendeels stil te liggen en boven de populaire badplaats Puerto Vallarta waren rookpluimen zichtbaar door brandstichtingen.

Deze strategie leidt tot interne machtsstrijd in Mexico

El Mencho gold jarenlang als de meest gezochte drugsbaas van Mexico. Amerikaanse autoriteiten noemden hem zelfs de machtigste drugshandelaar ter wereld. Dat hij zo lang uit handen van justitie bleef, had volgens analisten mogelijk ook te maken met de angst voor wat er zou gebeuren als hij wél werd uitgeschakeld.

De zogeheten kingpin-strategie (het arresteren of doden van de leider van een criminele organisatie) leidt volgens experts vaak tot interne machtsstrijd. Facties binnen het kartel kunnen elkaar bevechten om de leiding, terwijl rivaliserende groepen proberen terrein te winnen.

Ook Cecilia Farfán-Méndez van denktank Inter-American Dialogue verwacht dat de veiligheidssituatie op korte termijn kan verslechteren. Het uitschakelen van een leider zorgt volgens haar vrijwel altijd voor een tijdelijke toename van geweld. Bovendien betekent de dood van een kopstuk niet dat een organisatie verdwijnt. Het Jaliscokartel blijft actief, net als de internationale drugssmokkel waar het bij betrokken is.

Cruciale rol in internationale drugshandel

Het kartel staat bekend om zijn paramilitaire aanpak, met onder meer ex-militairen uit Colombia en Guatemala. De organisatie gebruikt drones, mijnen en zware wapens en speelde een belangrijke rol in de militarisering van het kartelgeweld in Mexico.

Een belangrijke cocaïneroute naar de Verenigde Staten, vanuit Colombia via Ecuador naar Mexico, is in handen van het kartel. Ook richting Europa wordt grootschalig gesmokkeld.

Extra spanningen richting WK in Mexico

De onrust komt op een gevoelig moment. In juni start het WK voetbal en Guadalajara, hoofdstad van Jalisco, is een van de speelsteden. Juist daar gingen de afgelopen dagen auto’s in vlammen op.

De uitdaging voor de Mexicaanse regering is duidelijk: stabiliteit herstellen én aan de buitenwereld laten zien dat het land er na de dood van El Mencho niet onveiliger, maar juist veiliger op is geworden.

