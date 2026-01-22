Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bas (31) werkte een maand als freelancer, maar kreeg nooit uitbetaald: ‘Ik had recht op 4000 euro’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat het jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Bas van den Berg (31) hoe hij een maand lang werkte, maar niet werd uitbetaald. Geldexpert Francis Neslo geeft tips.

Bas (31): „Ik was net als freelancer gestart, maar het kwam nog niet echt van de grond. Klussen bleven uit en mijn spaargeld slonk sneller dan me lief was. Daarom ging ik op zoek naar een thuiswerkvacature die ik op freelancebasis kon doen, iets waarmee ik in ieder geval wat inkomsten zou hebben. Even nadat ik mijn zoektocht startte, stuitte ik online op een vacature voor het schrijven van productbeschrijvingen in het Engels.

Elektronicawebshop

Het uurtarief was 25 euro. Geen vetpot, zeker niet na aftrek van alle belastingen, maar het was in ieder geval íets. Ik moest toch mijn rekeningen betalen. Ik besloot te reageren en kreeg al snel een mail terug met de vraag of we konden bellen. Dat voelde meteen goed én serieus. Tijdens het gesprek vertelden ze dat het ging om productbeschrijvingen voor een nieuwe webshop gericht op elektronica, speciaal voor de Amerikaanse markt. De naam zouden ze later nog bekend maken, maar de beschrijvingen moesten in ieder geval al gemaakt worden. Het klonk voor mij allemaal logisch en professioneel.

Ik spreek goed Engels, dus voor mij was dit een ideale klus. Het enige wat ik belangrijk vond, was dat ik betaald zou worden. Ze stelden me gerust: alles zou netjes via factuur lopen. Als ik het op zou sturen, zouden ze het direct overmaken. Ik kreeg instructies, deadlines en een vast contact. Ik kon de teksten gewoon in Word schrijven en wekelijks opsturen.

Veertig uur per week

Een maand lang werkte ik keihard. Elke week ongeveer veertig uur. Ik schreef product na product, netjes volgens briefing en stuurde alles trouw op. Soms kreeg ik korte reacties terug, soms helemaal niets, maar dat vond ik niet vreemd. Ik dacht: ze zijn druk met de lancering van de website.

Na een maand stuurde ik mijn factuur naar het e-mailadres dat ik kende. Het ging om 4000 euro. Een paar dagen hoorde ik niets, ook kreeg ik geen nieuwe opdracht meer. Dat voelde al een beetje gek, maar ik gaf het nog het voordeel van de twijfel. Een week later stuurde ik een herinnering. Weer niets.

Geen enkele reactie

Op dat moment begon het echt te knagen. Het contact stopte volledig. Geen reacties meer, geen uitleg: helemaal niets. Twee weken later stuurde ik nog één laatste mail. Ook daarop kwam geen enkele reactie.

Toen drong het pas echt door. Ik was opgelicht. Een maand werk, veertig uur per week en geen cent betaald gekregen: 4000 euro was gewoon weg. Ik baalde als een stekker. Niet alleen om het geld, maar ook om het gevoel dat ik zo makkelijk was misbruikt. Ik weet zeker dat er nu ergens ter wereld een website bestaat waarop mijn productteksten staan. Daar baal ik echt van. Sindsdien ben ik een stuk wantrouwiger geworden. Zo zie je maar, zelfs een keurige vacature en vriendelijke mails zijn geen garantie dat je ooit betaald krijgt.”

Tips van Francis Neslo

Francis Neslo is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dit is natuurlijk een uitermate vervelende situatie en zoiets verwacht je ook niet bij een vacature. Vaak onttrekken oplichters natuurlijk geld van hun slachtoffers, maar in dit geval hebben ze ‘tijd’ gestolen van Bas en dat voelt even wrang als je rekent op je verdiensten.

Trial periode

Ik zou adviseren om een korte trial periode af te spreken. Om jezelf in te dekken en de kwaliteit van je werk te waarborgen. Hiermee is er ruimte voor feedback en kan je na deze trial periode worden betaald. Ook zou ik als zzp’er een kort uitbetalingstermijn voorstellen in het begin. Bijvoorbeeld per week in plaats van per maand en naarmate het vertrouwen groeit, zou je dat kunnen oprekken.

Tot slot zou je kunnen werken met een platform zoals ‘Upwork’, zodat het geld in escrow staat en niet op de rekening van de opdrachtgever en je daar dus niet afhankelijk van bent. Ik hoop dat Bas nog iets van zijn verdiende centen terug krijgt!”

Francis Neslo is expert online geld verdienen en founder van meerdere bedrijven, waaronder sapjesmerk JuiceXpress en dansscholenketen Got2Groove DanceCentre in Rotterdam.

