Ruben (39) dacht dat hij een zeldzaam stripboek kocht, maar werd opgelicht: ‘Kostte me 1000 euro’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Ruben (39) hoe hij werd opgelicht toen hij een zeldzaam stripboek kocht. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

Ruben: „Ik ben echt dol op stripboeken. Het is niet zomaar een hobby, het is een passie. Ik ga naar beurzen, zowel in Nederland als in het buitenland, en ik heb jarenlang gezocht naar een bijzonder exemplaar dat vrijwel nooit te krijgen is. En toen, op een dag, vond ik er eindelijk één. Het was precies het boek waar ik al die tijd naar op zoek was.

Origineel exemplaar van stripboek

Het kostte 1000 euro, dat is natuurlijk een flink bedrag, maar het was het me waard. Het probleem was alleen dat het boek vanuit Amerika werd verkocht en ik kon het niet even ophalen. De verkoper verzekerde me dat het een origineel exemplaar was, dat het zorgvuldig verpakt zou worden en snel op de post zou gaan. Alles leek betrouwbaar. Ik maakte het geld over en ging er vanuit dat ik binnenkort mijn droomstripboek in handen zou hebben.

Toen het eindelijk aankwam, voelde ik meteen dat er iets niet klopte. De kaft, de details… het voelde anders dan ik had verwacht. Ik sloeg het open en mijn hart zonk in mijn schoenen: het was een kopie. Het kon niet anders. Alles wat ik dacht te hebben gevonden, bleek nep. Ik liet het nog checken bij een vriend van mij, maar hij dacht er precies hetzelfde over.

Persoonlijke afgang

Ik baalde enorm. Het was niet alleen het geld, dat voelde als een flinke domper, maar ook het idee dat ik erin was getrapt. Iets waar je zo lang naar zoekt, waarvan je dacht dat het eindelijk binnen bereik was en dan blijkt het gewoon nep. Het voelde bijna als een persoonlijke afgang.

Sindsdien heb ik een regel ingevoerd: nooit meer een duur exemplaar via het internet kopen zonder het eerst zelf te checken. Dan maar het vliegtuig in, want dit wil ik nooit meer meemaken.”

Tips van Danielle van Happy met Geld

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Allereerst: straf jezelf niet af. Dit is leergeld. Soms duur leergeld. Jij kunt er niets aan doen dat een ander slechte intenties heeft met iets wat jij graag wilt. Dat zegt alles over hen, niet over jou.

Oplichters spelen in op verlangen. Bij Ruben was dat zijn passie voor stripboeken. Als je eindelijk iets vindt waar je al jaren naar zoekt, kijk je minder kritisch. Je wílt zo graag dat het echt is.

Check daarom altijd de verkoper. Google hun naam en kijk of er iets over iemand te vinden is. Bij een privépersoon is dat soms lastiger, maar een Facebook- of Instagramprofiel kan al veel zeggen. Wordt iemand vaag of ontwijkend? Dan weet je eigenlijk al genoeg.

Bewijs

Bij grote aankopen: vraag om bewijs. Extra foto’s, serienummers, originele aankoopbewijzen of laat het checken door iemand die er verstand van heeft.

En wees eerlijk tegen jezelf: als iets 1000 euro waard is, maar je durft of wilt niet kijken om het met eigen ogen te zien, moet je je afvragen of dit wel een verstandige aankoop is. Bij twijfel zeg ik altijd: niet doen.

Want laten we eerlijk zijn: koop je iets van een onbekende in een ver land zonder de persoon of het product ooit gezien te hebben, dan neem je een risico. Je bent daar vaak niet voor verzekerd en je hebt ook geen garanties zoals bij een winkel of via een creditcardmaatschappij.

Ruben deed wat veel mensen doen: hij ging voor iets waar hij al jaren van droomde. Dat liep anders dan gehoopt. Dat is geen fout, maar hij is wel een ervaring rijker.”

Danielle van Happy met Geld helpt mensen van geldstress naar financiële rust. Met ruim twintig jaar ervaring in geldzaken weet ze dat oplichting niet alleen je bankrekening raakt, maar vooral je vertrouwen. Via praktische programma’s en persoonlijke begeleiding laat ze zien dat grip op geld helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn en dat geld juist leuk mag zijn, zoals het hoort. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

*Ruben wilde niet met zijn achternaam in dit artikel genoemd worden. Zijn achternaam is wel bekend bij de redactie.

