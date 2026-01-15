Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Joeri (33) reserveerde een appartement in Italië dat helemaal niet bestond: ‘5000 euro kwijt’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Joeri (33) hoe hij werd opgelicht bij de zoektocht naar een appartement in Italië. Jasper Berkhout van Raisin geeft tips.

Joeri: „Ik wilde al tijden met mijn vrouw en kind naar Italië emigreren. Eindelijk hadden we een doel gesteld: lente 2025. Ik wilde daar direct een huis huren, want eerst in een hotel of Airbnb verblijven vond ik te onrustig voor ons gezin. Omdat ik de taal nog niet onder de knie had, plaatste ik begin 2025 diverse oproepjes in Facebookgroepen. Wel zo makkelijk, dacht ik. Ik vertelde daar dat we op zoek waren naar een leuk huis. De berichten en linkjes vlogen me in de uren daarna om mijn oren.

Reserveringskosten

Op een gegeven moment stuurde een makelaar, Gio, een link van een huis dat perfect leek: een mooi én modern huis met zwembad, precies aan de rand van de stad waar we wilden wonen. De makelaar sprak toevallig ook wat Engels en ik had contact met hem via WhatsApp en FaceTime. Hij vertelde mij dat we snel moesten reserveren, anders zou het huis weg zijn.

De reserveringskosten bedroegen 5000 euro, een flinke smak geld, maar ik dacht: dit is onze kans. Ik maakte het bedrag de volgende dag over en boekte daarna een ticket naar Italië om alles rondom het huurcontract te regelen.

Makelaarskantoor bleek niet te bestaan

Even later kwam ik daar aan en begon het drama. Ik stond daar, met mijn drie woorden Italiaans, in een voor mij nog vreemde stad. Alsof het niet al spannend en gek genoeg was, bleek op de ochtend van de afspraak dat het adres dat Gio mij had gegeven niet juist was.

Er was daar wel een makelaarskantoor, maar dat kantoor had een totaal andere naam. Niemand kende Gio daar. In eerste instantie dacht ik dat ik het verkeerde adres had gekregen, maar dat veranderde toen ik Gio niet meer kon bereiken. Zijn telefoon stond uit. Op dat moment stond ik nog steeds bij die andere makelaar. Hij probeerde mij via Google Translate uit te leggen dat hij het vermoeden had dat ik was opgelicht. Dat gebeurde vaker via Facebook. Ik was in shock. Mijn 5000 euro was weg en ik voelde me enorm stom dat ik erin was getrapt.

Extreem voorzichtig geworden

Gelukkig heb ik tijdens mijn verblijf daar alsnog een mooi huis kunnen vinden – daar wonen we inmiddels ook. Ik ben toen dus niet voor niets naar Italië afgereisd. Maar alsnog: de ervaring heeft me flink onzeker gemaakt. Sindsdien merk ik dat ik echt extreem voorzichtig ben. Ik check, zeker hier in Italië, alles driedubbel en laat me in ieder geval nooit meer haasten door uitspraken als ‘je moet snel reserveren’. Dit wil ik nooit meer meemaken.”

Tips van Jasper van Raisin

Jasper Berkhout van Raisin is goed onderlegd in geldzaken, zelf woonachtig in Italië, en geeft tips bij dit soort problemen:

„Oplichters maken misbruik van emoties zoals urgentie, schaarste of de angst om een unieke kans te missen. Dat gebeurt bijzonder vaak bij woningzoekenden uit het buitenland. In Joeri’s geval werd zijn hoop op een nieuw leven in zijn droomland gecombineerd met tijdsdruk. Dat is een klassieke truc: zodra je het gevoel krijgt snel te moeten beslissen, neemt je kritische blik af.

Aangifte doen

Als iemand in het buitenland wordt opgelicht, is het perspectief op volledige terugbetaling helaas beperkt. Doe in ieder geval altijd direct aangifte, zowel in Nederland als, wanneer mogelijk, in het land zelf. Het is daarnaast de moeite waard om je reisverzekering te checken: sommige polissen bieden in bepaalde situaties dekking als de fraude samenhangt met een geboekte reis. Het is geen garantie, maar je kunt het altijd proberen.

De huurmarkt kan overal ingewikkeld zijn, in Italië, maar net zo goed in Nederland. Zo benadrukte Mona Keijzer als staatssecretaris Economische Zaken recent nog dat woningzoekenden steeds vaker doelwit worden van geraffineerde oplichters. Waar schaarste is, nemen de risico’s toe. Mijn belangrijkste advies, ook gebaseerd op mijn eigen ervaringen, is daarom om nooit iets te betalen voordat je de woning daadwerkelijk hebt gezien, een contract hebt ontvangen en zeker weet met wie je zaken doet.

Meer zekerheid

Vooruitbetalen om een woning ‘vast te houden’ is geen gangbare praktijk; betrouwbare makelaars hebben een officieel kantooradres en staan ingeschreven. Toen ik zelf een woning zocht in Italië, merkte ik hoe waardevol het is om fysieke makelaarskantoren binnen te lopen en persoonlijk contact te hebben. Dat biedt veel meer zekerheid dan alleen online advertenties of berichten via sociale media. En misschien nog wel het belangrijkste: schaam je nooit als je wordt opgelicht. Het zegt niets over jouw oplettendheid, maar alles over de geraffineerdheid van fraudeurs.”

Jasper Berkhout is financieel onderzoeker bij spaar- en beleggingsplatform Raisin. Via het platform kunnen spaarders onbeperkt gratis spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes en kiezen uit vijf kant-en-klare beleggingsportefeuilles.

*Op verzoek van Joeri wordt zijn achternaam in dit artikel niet vermeld. Zijn achternaam is bekend bij de redactie.

