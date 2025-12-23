Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weinig animo voor overstap zorgverzekering: meeste Nederlanders wachten af

De deadline voor het overstappen van zorgverzekering komt dichterbij, maar veel Nederlanders lijken nog weinig haast te hebben. Uit een recente peiling van prijsvergelijker Pricewise blijkt dat 86 procent van de Nederlanders vlak voor kerst nog niet is overgestapt naar een zorgverzekering voor 2026.

Dat beeld past bij eerdere jaren. Toen wisselde gemiddeld zo’n 7 procent van de verzekerden van zorgpolis. Ook nu zegt meer dan de helft van de ondervraagden niet van plan te zijn om over te stappen en gewoon bij de huidige verzekeraar te blijven.

Zorgpremieverschillen lopen op

Dat veel mensen blijven zitten waar ze zitten, heeft deels te maken met de premie. Die blijft gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Dat verlaagt de urgentie om te wisselen. Tegelijkertijd kunnen de premieverschillen tussen vergelijkbare basisverzekeringen oplopen tot honderden euro’s per jaar.

Van de mensen die al wel zijn overgestapt, deed driekwart dat vanwege de hoogte van de premie. Daarnaast twijfelt nog een flinke groep: bijna een kwart overweegt in de laatste week van het jaar alsnog een overstap. Nog eens 12 procent zegt dat ze sowieso voor de jaarwisseling een andere zorgverzekering willen afsluiten.

Premie zorgverzekering stijgt nauwelijks

Dat de premie gemiddeld gelijk blijft, komt met name door een overschot in het Zorgverzekeringsfonds, geeft Pricewise aan. Hier zitten de inkomensafhankelijke premies in via de werkgever. Het wordt door de verzekeraars gezien als eenmalige meevaller, gezien de zorg steeds duurder wordt en ze te kampen hebben met personeelstekorten en algehele vergrijzing.

De gemiddelde premie die mensen aan hun zorgverzekeraar moeten betalen in 2026 is 1884 euro. Dat is gemiddeld 157 euro per maand, geeft Rijksoverheid aan in dit overzicht.

Niet alleen prijs van de zorgverzekering, maar ook dekking telt

De premie blijft de belangrijkste reden om te vergelijken, maar dekking speelt een steeds grotere rol. Bijna zeven op de tien Nederlanders noemen de prijs als belangrijkste reden om te switchen, maar de helft kijkt ook nadrukkelijk naar aanvullende vergoedingen, zoals fysiotherapie, tandzorg of mentale zorg.

Volgens verzekeringsexpert Stefan de Gooijer van Pricewise wachten veel mensen tot het laatste moment, of stappen helemaal niet over. „We zien elk jaar dat Nederlanders massaal wachten tot de laatste dagen met hun overstap, of helemaal niet overstappen. Dat laatste is zonde, want juist door even te vergelijken kun je tientallen tot wel honderden euro’s per jaar besparen of een verzekering kiezen die beter aansluit bij je zorgbehoeften.”

Of de groep twijfelaars alsnog in beweging komt, zal vooral in de laatste dagen van het jaar blijken. Dan valt traditioneel het grootste deel van de overstappers.

