Meer belastingvrij schenken in 2026: dit mag je je kind geven

Veel ouders helpen hun kind graag financieel, bijvoorbeeld bij een studie, het opbouwen van spaargeld of gewoon om wat financiële lucht te geven. Zeker nu alles duurder is geworden, kan zo’n steuntje in de rug veel verschil maken. Wie daarvoor wat geld opzij heeft staan, kan dat ook in 2026 belastingvrij doen.

De vrijgestelde bedragen voor schenkingen zijn namelijk opnieuw iets verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

Jaarlijks belastingvrij schenken

Ouders mogen hun kind elk jaar een vast bedrag schenken zonder dat daar schenkbelasting over hoeft te worden betaald. In 2026 is dat maximaal 6908 euro. Vorig jaar lag dat bedrag nog op 6713 euro.

Dat geldt niet alleen voor biologische kinderen, maar ook voor stief- en pleegkinderen. Komt het bedrag boven de limiet uit, dan moet het kind wél belasting betalen. De Belastingdienst ziet ouders als één schenker. Ook gescheiden ouders kunnen samen dus niet meer schenken dan dit bedrag.

Ook anderen mogen schenken

Niet alleen ouders mogen belastingvrij geld geven. Ook grootouders, andere familieleden of zelfs iemand buiten de familie kunnen een schenking doen. Voor deze groep geldt in 2026 een vrijstelling van 2769 euro. Dat was vorig jaar 2690 euro.

Partners als ontvangers tellen als één persoon. Ben je getrouwd of woon je samen, dan krijg je dus niet twee keer de maximale vrijstelling.

Hogere schenking met voorwaarden

Naast de jaarlijkse vrijstelling bestaan er twee hogere belastingvrije schenkingen, maar daar zitten duidelijke voorwaarden aan vast. Zo mogen ouders hun kind in 2026 eenmalig 33.129 euro schenken voor een vrij te kiezen doel. Het kind moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en deze verhoogde vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. In 2025 lag dit bedrag nog op 32.195 euro.

Daarnaast is er een hogere vrijstelling, speciaal voor een dure studie. In dat geval mag je 69.009 euro belastingvrij schenken. Ook hier geldt de leeftijdsgrens van 18 tot 40 jaar en het geld moet daadwerkelijk worden gebruikt voor studiekosten, zoals collegegeld of opleidingsmateriaal. Vorig jaar lag dit maximum op 67.064 euro.

Jubelton blijft verleden tijd

De bekende ‘jubelton’, waarmee ouders een groot bedrag belastingvrij konden schenken voor de aankoop van een huis, is definitief afgeschaft. Sinds 2024 bestaat deze regeling niet meer. Wel kan de eenmalige verhoogde schenking met vrij bestedingsdoel nog worden gebruikt voor een woning, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

