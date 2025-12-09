Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de goedkoopste zorgverzekering bij een eigen risico van 385 euro (en bij 885 euro)

De premies voor 2026 zijn bekend en veel consumenten vragen zich af: waar vind ik de goedkoopste zorgverzekering? Wie bereid is even te vergelijken, kan dit jaar opvallend veel besparen.

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste basispolis loopt namelijk op tot 511 euro per jaar, zo ziet ZorgKiezer.

De zorgpremie steeg dit jaar niet tot weinig, maar in de toekomst gaan Nederlanders mogelijk 200 euro per maand betalen. Meer daarover hoor je in de video hierboven.

De goedkoopste zorgverzekeringen bij een eigen risico van 385 euro

Voor wie het verplichte eigen risico van 385 euro aanhoudt, zijn dit de laagste premies:

VinkVink – Basisverzekering: 142,40 euro per maand

Nationale-Nederlanden – Zorg Voordelig: 142,45 euro euro per maand

VGZbewuzt – Basis: 147,40 euro euro per maand

UnitedConsumers – UC Bewuste Keuze: 147,40 euro euro per maand

Univé – Zorg Select: 147,40 euro euro per maand

Hiermee liggen de goedkoopste polissen vrijwel gelijk aan elkaar, al pakt VinkVink nét de eerste plaats.

De goedkoopste zorgverzekeringen bij een eigen risico van 885 euro

Wie kiest voor een verhoogd eigen risico, iets dat steeds populairder wordt onder gezonde verzekerden, betaalt een fors lagere maandpremie. De scherpste prijzen:

VGZbewuzt – Basis: 125,40 euro euro per maand

UnitedConsumers – UC Bewuste Keuze: 125,40 euro euro per maand

Univé – Zorg Select: 125,40 euro euro per maand

Just – Just Basic: 128,95 euro euro per maand

Zorg en Zekerheid – Zorg Gemak Polis: 129,45 euro euro per maand

Het verhogen van het eigen risico levert je in 2026 opnieuw een flinke maandelijkse korting op. De hoogste korting komt uit op 23,50 euro per maand, bij Aevitae, ten opzichte van een zorgverzekering bij Aevitae met het minimale eigen risico.

Consumenten die hun premie in één keer betalen, kunnen nog iets extra’s besparen. De grootste jaarbetalingskorting ligt in 2026 op 4 procent, bij verzekeraar Salland.

Tot wanneer kun je overstappen van zorgverzekering? Consumenten kunnen tot en met 31 december 2025 overstappen naar een andere zorgverzekering voor 2026. Zeg je uiterlijk op die datum je huidige polis op, dan krijg je nog tot 31 januari 2026 de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Wie niets doet, blijft automatisch bij dezelfde verzekeraar. Let op: aanvullende verzekeringen kun je alleen per 1 januari wijzigen, dus daar geldt geen uitgestelde beslistermijn.

Onzekerheid over gecontracteerde zorgverleners

Opvallend is dat er dit jaar veel vragen binnenkomen over gecontracteerde zorg. Veel verzekeraars hebben de contractering voor 2026 nog niet volledig rond. Daardoor is voor consumenten nog niet altijd duidelijk of hun zorgverlener komend jaar onder de polis valt.

Vooral bij budgetpolissen kan dat verschil maken.

Veel mensen vergelijken nog steeds niet en laten geld liggen

Uit meldingen blijkt dat veel Nederlanders denken dat overstappen weinig oplevert. Dat beeld klopt dit jaar niet: de premies lopen verder uiteen dan voorheen en de totale besparing kan zelfs groter zijn dan vorig jaar. Vooral jongeren en gezonde verzekerden kunnen met een verhoogd eigen risico in combinatie met een budgetpolis opvallend goedkoop uit zijn.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties