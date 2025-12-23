Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bestuurster Nunspeet was niet onder invloed van drugs of alcohol

De 56-jarige bestuurster die maandagavond met haar auto inreed op een groep mensen in Nunspeet, was niet onder invloed van drugs of alcohol. Dat meldt de politie dinsdagmiddag.

Tien mensen raakten gewond bij de aanrijding, onder wie de vrouw zelf. De vrouw uit Nunspeet is naar het ziekenhuis gebracht. Ook is ze aangehouden. Dat gebeurt altijd bij zware ongevallen. Drie slachtoffers zijn zwaargewond geraakt.

In Nunspeet was een lichtjesoptocht gaande, waar mensen langs de weg naar keken. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval en gaat er niet vanuit dat het om een doelbewuste actie gaat. „Dit onderzoek vraagt tijd en is niet binnen enkele dagen afgerond.”

ANP

